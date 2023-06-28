Женщина с очень высоким лбом сделала пересадку волос и показала фото до и после

Своим примером она показала, что это процедура не только для мужчин.
Женщина пересадила волосы и показала свою трансформацию, чтобы доказать, что это касается не только лысеющих мужчин.
25-летняя Тейген Хендсли из Великобритании имела от природы высокую линию роста волос.
Она думала о разных операциях после того, как годами пыталась прикрыть свой лоб извилистой челкой.
Затем мама решила сделать пересадку волос – процедуру, к которой часто прибегают мужчины.
Теперь, когда прошел почти год после дорогостоящей операции, Тейген снова обрела счастье в своем облике.
В ролике TikTok, который набрал более 2 миллионов просмотров, она поделилась снимком сразу после операции и в процессе роста волос.
@tieghandsleyx В 17 дней это должно быть 1 год без моего домашнего transplant ## hair #hairtransformation #hairtransplant #womenshairtransplant #hairgrowth #ukhair #women #transformation #hairtiktok #beforeafter #trending #trending #fyp #foryoupage
По ее словам, процедура заняла около 7 часов и стоила 6700 долларов.
Ошарашенные трансформацией девушки пользователи бросились в комментарии, чтобы похвалить ее за то, что она поделилась своим опытом.
Некоторых женщин Тейген даже вдохновила сделать эту процедуру, поскольку они думали, что это только для мужчин.
- На самом деле я даже не подозревала, что женщины тоже могут это делать
- Я откладываю деньги на эту же процедуру. Девочка, вы выглядите невероятно
- Вы дали мне толчок
Напомним, 20-летняя женщина потеряла все зубы после рвоты во время беременности. Она показала, как выглядит.
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