Женщина с очень высоким лбом сделала пересадку волос и показала фото до и после

Своим примером она показала, что это процедура не только для мужчин.

Женщина пересадила волосы и показала свою трансформацию, чтобы доказать, что это касается не только лысеющих мужчин.

25-летняя Тейген Хендсли из Великобритании имела от природы высокую линию роста волос.

Она думала о разных операциях после того, как годами пыталась прикрыть свой лоб извилистой челкой.

Тейген Хендсли / Фото: TikТok/ieghandsleyx

Затем мама решила сделать пересадку волос – процедуру, к которой часто прибегают мужчины.

Тейген Хендсли / Фото: TikТok/ieghandsleyx

Теперь, когда прошел почти год после дорогостоящей операции, Тейген снова обрела счастье в своем облике.

В ролике TikTok, который набрал более 2 миллионов просмотров, она поделилась снимком сразу после операции и в процессе роста волос.

По ее словам, процедура заняла около 7 часов и стоила 6700 долларов.

Ошарашенные трансформацией девушки пользователи бросились в комментарии, чтобы похвалить ее за то, что она поделилась своим опытом.

Некоторых женщин Тейген даже вдохновила сделать эту процедуру, поскольку они думали, что это только для мужчин.

На самом деле я даже не подозревала, что женщины тоже могут это делать

Я откладываю деньги на эту же процедуру. Девочка, вы выглядите невероятно

Вы дали мне толчок

Напомним, 20-летняя женщина потеряла все зубы после рвоты во время беременности. Она показала, как выглядит.

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