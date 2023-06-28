Категория
Курьезы
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Женщина с очень высоким лбом сделала пересадку волос и показала фото до и после

Женщина с очень высоким лбом сделала пересадку волос и показала фото до и после

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
2912
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Женщина с очень высоким лбом сделала пересадку волос и показала фото до и после

Тейген Хендсли / Фото: TikТok/ieghandsleyx

Своим примером она показала, что это процедура не только для мужчин.

Женщина пересадила волосы и показала свою трансформацию, чтобы доказать, что это касается не только лысеющих мужчин.

25-летняя Тейген Хендсли из Великобритании имела от природы высокую линию роста волос.

Она думала о разных операциях после того, как годами пыталась прикрыть свой лоб извилистой челкой.

Тейген Хендсли / Фото: TikТok/ieghandsleyx / ©
Тейген Хендсли / Фото: TikТok/ieghandsleyx

Затем мама решила сделать пересадку волос – процедуру, к которой часто прибегают мужчины.

Тейген Хендсли / Фото: TikТok/ieghandsleyx / ©
Тейген Хендсли / Фото: TikТok/ieghandsleyx

Теперь, когда прошел почти год после дорогостоящей операции, Тейген снова обрела счастье в своем облике.

В ролике TikTok, который набрал более 2 миллионов просмотров, она поделилась снимком сразу после операции и в процессе роста волос.

@tieghandsleyx В 17 дней это должно быть 1 год без моего домашнего transplant ## hair #hairtransformation #hairtransplant #womenshairtransplant #hairgrowth #ukhair #women #transformation #hairtiktok #beforeafter #trending #trending #fyp #foryoupage

По ее словам, процедура заняла около 7 часов и стоила 6700 долларов.

Ошарашенные трансформацией девушки пользователи бросились в комментарии, чтобы похвалить ее за то, что она поделилась своим опытом.

Некоторых женщин Тейген даже вдохновила сделать эту процедуру, поскольку они думали, что это только для мужчин.

  • На самом деле я даже не подозревала, что женщины тоже могут это делать
  • Я откладываю деньги на эту же процедуру. Девочка, вы выглядите невероятно
  • Вы дали мне толчок

Напомним, 20-летняя женщина потеряла все зубы после рвоты во время беременности. Она показала, как выглядит.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2912
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация