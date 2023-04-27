Женщина с огромной силиконовой грудью хочет сделать ее еще больше: как она выглядит (фото)

Модель рассказала, как прелести XXX размера усложняют повседневную жизнь.
Модель Beshine, настоящее имя которой Майра Хиллз, говорит, что у нее самая большая силиконовая грудь на планете.
Несмотря на то, что прелести создают ей проблемы, 40-летняя актриса фильмов для взрослых хочет снова лечь под нож хирурга и сделать грудь еще больше. Об этом пишет dailystar.co.uk.
В груди звезды OnlyFans 10 000 кубических сантиметров имплантатов. А их вес – почти 25 кг.
Модель немецкого происхождения, сейчас живущая в США, носит бюстгальтер XXX размера, а одежду шьет на заказ.
Тем не менее, она твердо верит в мантру "чем больше, тем лучше", несмотря на то, что ее грудь мешает выполнять домашние дела.
Она сказала: "Моя грудь так сильно торчит, что я часто опрокидываю вещи. Кажется, что размер иногда выходит из-под моего контроля. Сейчас моя грудь двигается немного медленнее, но когда она начинает двигаться, ничто не может ее остановить, и она опрокидывает почти все вокруг меня. В этот раз они опрокинули две бутылки дорогого вина".
Майра также рассказала, как ее грудь мешает ходить на шоппинг по магазинам.
"У меня уже было несколько владельцев магазинов, которые хотели от меня денег за топы, которые я примеряла, даже если я не хотела их покупать. Они сказали мне, что когда я примеряла их, они становились мешковаты и изношены", – поделилась модель.
Напомним, недавно двойник Ким Кардашян умерла в результате неудачной пластической операции. Кристине Эштен Гуркане было 34 года.
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