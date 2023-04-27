Женщина с огромной силиконовой грудью хочет сделать ее еще больше: как она выглядит (фото)

Модель Beshine, настоящее имя которой Майра Хиллз, говорит, что у нее самая большая силиконовая грудь на планете.

Несмотря на то, что прелести создают ей проблемы, 40-летняя актриса фильмов для взрослых хочет снова лечь под нож хирурга и сделать грудь еще больше. Об этом пишет dailystar.co.uk.

В груди звезды OnlyFans 10 000 кубических сантиметров имплантатов. А их вес – почти 25 кг.

Майра Хиллз планирует новую операцию по увеличению груди / Фото: instagram.com/mayra.hills

Модель немецкого происхождения, сейчас живущая в США, носит бюстгальтер XXX размера, а одежду шьет на заказ.

В ее груди 10 000 кубических сантиметров имплантатов / Фото: instagram.com/mayra.hills

Тем не менее, она твердо верит в мантру "чем больше, тем лучше", несмотря на то, что ее грудь мешает выполнять домашние дела.

Вес груди – почти 25 кг / Фото: instagram.com/mayra.hills

Она сказала: "Моя грудь так сильно торчит, что я часто опрокидываю вещи. Кажется, что размер иногда выходит из-под моего контроля. Сейчас моя грудь двигается немного медленнее, но когда она начинает двигаться, ничто не может ее остановить, и она опрокидывает почти все вокруг меня. В этот раз они опрокинули две бутылки дорогого вина".

Модель носит бюстгальтер XXX размера / Фото: instagram.com/mayra.hills

Майра также рассказала, как ее грудь мешает ходить на шоппинг по магазинам.

"У меня уже было несколько владельцев магазинов, которые хотели от меня денег за топы, которые я примеряла, даже если я не хотела их покупать. Они сказали мне, что когда я примеряла их, они становились мешковаты и изношены", – поделилась модель.

Beshine призналась, что грудь усложняет повседневную жизнь / Фото: instagram.com/mayra.hills

Напомним, недавно двойник Ким Кардашян умерла в результате неудачной пластической операции. Кристине Эштен Гуркане было 34 года.

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