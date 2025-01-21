Женщина с редким заболеванием вырабатывает 6,5 л грудного молока в день – фото

Женщина с чрезвычайно редким заболеванием вырабатывает 6,5 л грудного молока в день.

Об этом она рассказала People.

Элизабет Андерсон-Сьерра – мама троих детей и, как и многие матери, она способна вырабатывать грудное молоко для своих потомков. Во время первой беременности Элизабет производила около полулитра грудного молока каждый день, а во время третьей беременности это количество увеличилось в десять раз. Она сцеживала шесть литров в день и производство ее грудного молока "никогда не замедлялось и не прекращалось".

Оказалось, что у Элизабета есть так называемый синдром гиперлактации. Это происходит, "когда кормящая грудью женщина вырабатывает больше грудного молока, чем нужно ее ребенку".

Поскольку у Элизабет излишне вырабатывалось грудное молоко, мама жертвовала его излишки другим нуждающимся.

Элизабет Андерсон-Сьерра / Фото: oneounceatatime/Instagram

Два года назад она установила мировой рекорд Гиннеса за самое большое пожертвование грудного молока, пожертвовав 1 599,68 л.

Говоря о своем состоянии, Элизабет поделилась: "Впервые официальный диагноз мне поставили весной в 2015 году, но признаки и симптомы синдрома гиперлактации у меня появились еще летом в 2014-м во время беременности моим первенцем. Было многое, с чем нужно было разобраться. Мало того, что я была новоиспеченной мамой, мне еще нужно было научиться пользоваться молокоотсосами и составить график сцеживания".

Элизабет продолжила, что синдром гиперлактации "полностью изменил ее образ жизни", добавив, что это "может стоить сотни, а то и тысячи долларов ежемесячно".

Элизабет Андерсон-Сьерра / Фото: oneounceatatime/Instagram

Хотя мама троих детей радуется, что может дарить столько грудного молока нуждающимся детям, она ищет медицинские пути, которые могут остановить чрезмерную выработку молока в ее организме – одним из вариантов является двойная мастэктомия, чтобы удалить ткань, которая вырабатывает грудное молоко.

"В моем организме все еще будет много пролактина, но это не повлияет на рецепторы тканей, которые используют его для выработки большего количества молока", – добавила она.

Женщина сказала, что будет больше думать о вариантах, которые потенциально будут доступны для нее после того, как ее младший ребенок перестанет получать грудное вскармливание.

Напомним, в легких семилетнего мальчика выросла 12-сантиметровая пиявка. Врачи были ошеломлены живым существом в теле ребенка.

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