Женщина с ростом 157 см сделала операцию по удлинению ног: фото до и после

Женщина с ростом 157 сантиметров, отчаянно желавшая стать выше, осуществила свою мечту, сделав радикальную операцию по удлинению ног стоимостью 63 тысячи долларов.

Об этом пишет Mirror.

33-летняя Анджелина Тран откладывала деньги, чтобы обменять свою Toyota Corolla на Tesla, но вместо этого решила инвестировать в свое тело. Несмотря на то, что семья и друзья убеждали ее не делать рискованную операцию, она уехала в Турцию, чтобы сделать ее в сентябре в этом году.

Всего за два месяца медсестра Анджелина выросла со 157 сантиметров до 165 сантиметров. Она мечтала стать выше еще с детства.

Анджелина Тран / Фото: Tell and Sell Stories

Жительница Калифорнии, США, рассказала: "Когда мне было 11 или 12 лет, я заметила, что прекратила расти. Будучи азиаткой, я генетически низкая, и когда я переехала из Вьетнама в Америку в возрасте 12 лет, меня вдруг повсюду окружали высокие женщины. Я купила витамины и лекарства в надежде, что они немного увеличат мой рост, но, конечно, они не сработали. Дома все мои сверстники были примерно моего роста или немного ниже, но, живя в США, я была окружена людьми, возвышавшимися надо мной. То же самое было и в социальных сетях – бесконечные фотографии высоких женщин с длинными ногами. Я мечтала иметь их рост. Все, что я могла сделать, это носить самые высокие каблуки, на которых могла ходить. У меня не было ни одной пары плоской обуви".

Когда Анджелина вернулась во Вьетнам в возрасте 19 лет, она ожидала, что по крайней мере будет выше своей двоюродной сестры того же возраста, но ее ждала неожиданность: "Я заметила, насколько она выше меня. Это удивило меня и повлияло на мою самооценку. Я была в том возрасте, когда начинаешь беспокоиться о своей внешности, поэтому это стало для меня серьезной проблемой.

В это время Анджелина начала изучать возможности операции по удлинению ног.

Анджелина Тран / Фото: Tell and Sell Stories

Эта процедура использует естественную способность организма к росту новых костей, что позволяет увеличить рост. Хирург выполняет остеотомию, осторожно разрезая кость и использует устройства наружной или внутренней фиксации для постепенного удлинения.

Два года назад Анджелина услышала о вьетнамском ютубере, которому была сделана такая операция. Она начала следить за его успехами и морально настраиваться на процедуру: "К тому времени я уже восемь лет работала медсестрой, имела дело с пациентами-ортопедами и работала в хирургическом отделении, поэтому перспектива быть прооперированной уже не казалась мне такой страшной. У меня был опыт подготовки к операции и общения с пациентами после операции. Я была уверена, что справлюсь. Тем более что там были более новые и более совершенные технологии. А еще мне так надоело перешивать всю свою одежду, чтобы она была достаточно короткой и подходила мне по размеру. Я даже не хотела менять свой рост, чтобы это помогло мне в знакомствах или поиске партнера, просто хотела сделать это для себя. Я хотела быть более счастливой и довольной тем, как я выгляжу".

Анджелина Тран / Фото: Tell and Sell Stories

Но когда в сентябре женщина летела в Стамбул, она была напугана: "Я очень волновалась, поэтому задавала врачу много вопросов. Мне сделали рентген и анализы крови, а потом назначили операцию. Сначала я планировала внешние и внутренние фиксаторы, но в последний момент, за час до операции, решила заплатить больше за революционный процесс, чтобы не иметь таких страшных шрамов. Я хотела чувствовать себя уверенно, демонстрируя свои новые ноги!".

Анджелина выбрала процедуру под названием система Precice 2 – вдвое дороже более известного метода LON. Метод Precice подразумевает небольшие разрезы, что приводит к минимальным шрамам, и удлиняет кости с помощью пульта дистанционного управления, избегая необходимости во внешних фиксаторах, которые нужно крутить, пока ноги не вырастут длиннее.

Анджелина Тран / Фото: Tell and Sell Stories

"Моя семья и друзья думали, что я сошла с ума. Они были категорически против того, чтобы я делала эту процедуру, и убеждали меня не делать ее, потому что это было очень рискованно. Я знала, что это очень серьезно. Это означало бы месяцы отсутствия на работе плюс послеоперационный уход и реабилитация, и был риск долгосрочных последствий для моей мобильности и функций. Не говоря уже о боли и дискомфорте. Но для меня все это стоило бы того, чтобы стать немного выше", - добавила она. "После операции проснулась от страха и увидела, что мои ноги опухли. Я не могла пошевелиться. Было страшно, потому что я привыкла быть медсестрой, а теперь я была пациенткой. После того, как действие лекарства закончилось, я поняла, что имею очень низкий болевой порог. Я отдыхала до пятого дня, когда сделала свои первые шаги с помощью медсестер. Следующие несколько дней были сосредоточены на контролируемых упражнениях, где я занималась легкими видами деятельности, такими как упражнения в постели и короткие прогулки в пределах больницы".

Анджелина Тран / Фото: Tell and Sell Stories

Через пять дней после операции медицинские работники научили ее ежедневной процедуре удления ног, которую она должна была соблюдать. Женщине дали пульт дистанционного управления, которым она должна была пользоваться 3-4 раза в день и который с помощью магнита растягивал кости и удлинял ее ноги.

"Это было невероятно больно, и я каждый день чувствовала новый вид боли, но осознание того, что мои ноги вырастают на 1 мм ежедневно, помогало мне идти дальше. Во время физиотерапии я все время плакала, так сильно, что меня прозвали "королевой драмы", – вспомнила она.

После 12 недель пребывания в Турции, 23 ноября Анджелина вернулась домой. Теперь ей нужно продолжать делать упражнения: "Я так счастлива, что мне сделали операцию. Это стоило боли и денег, чтобы достичь того роста, о котором я всегда мечтала".

Анджелина Тран / Фото: Tell and Sell Stories

Через 2-8 недель Анджелина сможет нормально ходить, вернуться к работе и выполнять повседневные задания. Через шесть месяцев после операции она сможет восстановить большинство физических нагрузок, таких как длительные прогулки, плавание или езда на велосипеде. Период полного восстановления может занять до 12 месяцев.

"Моя уверенность в себе получила огромный толчок. Когда я вижу фотографию того, как я выгляжу сейчас по сравнению с тем, как выглядела раньше, я знаю, что вся боль и бессонные ночи того стоили. Мне нравится хвастаться своими новыми, длинными ногами – они гораздо лучше Теслы!" – похвасталась она.

Анджелина Тран / Фото: Tell and Sell Stories

Напомним, женщина умерла после 6 пластических операций за один день. Ее семья получила половину возмещения в размере 168 000 долларов США.

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