Женщина с ростом 168 см сделала операцию по удлинению ног: как она выглядит (фото)

Сделать процедуру ее заставил бывший.
Немецкая блогерша и модель Терезия Фишер сделала операцию по удлинению ног, чтобы стать выше.
Об этом пишет Daily Star.
31-летняя женщина до процедуры имела рост 168 см. Она призналась, что сделать операцию уговорил ее бывший. Мужчина был недоволен видом своей избранницы.
"Он говорил: "Терезия, знаешь, мне нравятся высокие дамы. Ты можешь стать на 14 см выше. Ты ничего не можешь сделать без меня. Я тебе нужен". И если вам скажут это 20, 30, 60, 70 раз – тогда вы верите, что без него вы никто", — поделилась она.
Фишер отметила, что ей всегда нравилось ее тело, но она все же легла под нож хирурга. Теперь она чувствует "стыд" относительно радикального изменения ее внешности.
"Мне стыдно, потому что я согласилась на операцию, которую не должна была делать. Потому что я всегда была довольна своим телом", – откровенно поделилась Терезия.
Она также рассказала процесс удлинения ног.
"Голень была сломана, мышцы отделены, и в каждой ноге используется телескопический стержень", — сказала модель Bild. "Вы самостоятельно растягиваете ноги, держа колено одной рукой, пока там не щелкнет. Десять щелчков в день с каждой стороны приносят дополнительные 0,5 миллиметра".
За операцию модели пришлось отдать 124 тысяч долларов. Но лекарство и физиотерапия увеличили счет до 161 000 долларов.
В результате, блогерша стала выше на 14 см. Длина ее ног – 116 см.
После операции модель стала еще успешнее. Она призналась, что процедура положительно повлияла и на ее сексуальную жизнь.
"Мой секс лучше. Я стала очень гибкой и у меня больше места для маневрирования в постели. Сейчас я чувствую себя счастливой и довольной ногами, но меня шокировала волна ненависти в Интернете. Мне очень больно. С помощью процедуры удлинения ног я обнаружила, что наконец-то преодолела свою старую травму из-за издевательства", — добавила она.
Напомним, самой высокой собаке в мире Зевсу ампутируют лапу из-за рака. Также, скорее всего, ему придется пройти лучевую и химиотерапию.
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