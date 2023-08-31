Женщина с ростом 168 см сделала операцию по удлинению ног: как она выглядит (фото)

Немецкая блогерша и модель Терезия Фишер сделала операцию по удлинению ног, чтобы стать выше.

Об этом пишет Daily Star.

31-летняя женщина до процедуры имела рост 168 см. Она призналась, что сделать операцию уговорил ее бывший. Мужчина был недоволен видом своей избранницы.

"Он говорил: "Терезия, знаешь, мне нравятся высокие дамы. Ты можешь стать на 14 см выше. Ты ничего не можешь сделать без меня. Я тебе нужен". И если вам скажут это 20, 30, 60, 70 раз – тогда вы верите, что без него вы никто", — поделилась она.

Терезия Фишер / Фото: instagram.com/theresiafischer

Фишер отметила, что ей всегда нравилось ее тело, но она все же легла под нож хирурга. Теперь она чувствует "стыд" относительно радикального изменения ее внешности.

"Мне стыдно, потому что я согласилась на операцию, которую не должна была делать. Потому что я всегда была довольна своим телом", – откровенно поделилась Терезия.

Терезия Фишер / Фото: instagram.com/theresiafischer

Она также рассказала процесс удлинения ног.

"Голень была сломана, мышцы отделены, и в каждой ноге используется телескопический стержень", — сказала модель Bild. "Вы самостоятельно растягиваете ноги, держа колено одной рукой, пока там не щелкнет. Десять щелчков в день с каждой стороны приносят дополнительные 0,5 миллиметра".

За операцию модели пришлось отдать 124 тысяч долларов. Но лекарство и физиотерапия увеличили счет до 161 000 долларов.

В результате, блогерша стала выше на 14 см. Длина ее ног – 116 см.

Терезия Фишер / Фото: instagram.com/theresiafischer

После операции модель стала еще успешнее. Она призналась, что процедура положительно повлияла и на ее сексуальную жизнь.

"Мой секс лучше. Я стала очень гибкой и у меня больше места для маневрирования в постели. Сейчас я чувствую себя счастливой и довольной ногами, но меня шокировала волна ненависти в Интернете. Мне очень больно. С помощью процедуры удлинения ног я обнаружила, что наконец-то преодолела свою старую травму из-за издевательства", — добавила она.

Терезия Фишер / Фото: instagram.com/theresiafischer

Напомним, самой высокой собаке в мире Зевсу ампутируют лапу из-за рака. Также, скорее всего, ему придется пройти лучевую и химиотерапию.

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