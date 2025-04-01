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Женщина с "самой большой грудью в Европе" изменила цвет кожи и переезжает в Африку: фото до и после
Мартина Биг пожаловалась, что не может самостоятельно завязать шнурки или пристегнуться ремнем безопасности из-за своей груди 20-го размера.
Зависимая от загара Мартина Биг, родившаяся белой, но изменившая цвет кожи и теперь считающая себя «черной женщиной», планирует переезд в Африку.
Об этом пишет Daily Star.
Женщина с «самой большой грудью в Европе», которая предпочитает, чтобы ее называли Малайкой, не может самостоятельно завязать шнурки или пристегнуться ремнем безопасности из-за размера своей груди. Каждый из имплантатов 36-летней модели заполнен 6,62 л физраствора.
Гламурная модель сделала две операции по увеличению груди и заполняла свои имплантаты 22 раза, что стоило ей около 65 000 долларов. Она утверждает, что ее естественный размер груди был четвертым, но благодаря современной медицине Малайка теперь имеет 20-й.
«Тот факт, что моя грудь так большая и твердая, усложняет некоторые жизненные ситуации и покупку одежды», — призналась она. «Мне стало тяжело обуваться и разуваться. Когда я наклоняюсь вперед, моя большая грудь мешает, поэтому мне приходится наклоняться в сторону, чтобы обуться и разуться. Или прошу мужа помочь мне. У меня также возникает проблема, когда я что-то роняю. Мое поле зрения вниз ограничено, поэтому мне нужно быть на определенном расстоянии, чтобы увидеть что-нибудь на земле. Иногда случаются довольно смешные вещи. Однажды я вернулась домой из клиники после операции по увеличению груди и села в машину. Но когда я попыталась пристегнуть ремень безопасности, это оказалось невозможным, потому что ремень был слишком коротким. Я была вынуждена купить удлинитель».
Чрезвычайно большая грудь также может представлять опасность: недавно Малайка застряла под своим домом на колесах после того, как уронила помаду и пыталась ее достать.
Мужу Малайки, 38-летнему Майклу Гро, пришлось использовать домкрат, чтобы поднять дом на колесах и освободить ее.
Даже поход за покупками становится вызовом. Например, покупая согласованный наряд, Малайка должна приобрести два комплекта разных размеров, чтобы уместить ее верхнюю и нижнюю половинки.
Малайка, родом из Германии, объявила о своих планах переехать в Африку. Кения и Намибия находятся в ее шорт-листе.
Однако перед тем, как переехать, она надеется увеличить ягодицы, а также планирует сделать операцию по расширению носа.
Модель, которая использовала инъекции для загара, чтобы изменить оттенок кожи, на протяжении многих лет сталкивалась с резкой негативной реакцией: некоторые обвиняли ее в том, что она носит «черное лицо», и утверждала, что она «никогда не будет черной».
Она объяснила: «Я хочу эмигрировать в Африку, потому что чувствую глубокую связь с африканским народом. Самая острая критика обычно поступает из США через социальные сети. Люди говорят такие вещи, как: „Ты белая, ты никогда не будешь черной“. Но я не воспринимаю эти комментарии близко к сердцу».
Напомним, девушка удалила себе нос и сделала тату на глазах, чтобы стать человеком-зомби-кошкой. Итальянка меняет внешность в течение 12 лет.