Женщина с "самой большой грудью в Европе" изменила цвет кожи и переезжает в Африку: фото до и после

Мартина Биг до и после увеличения груди и изменения цвета кожи

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Зависимая от загара Мартина Биг, родившаяся белой, но изменившая цвет кожи и теперь считающая себя «черной женщиной», планирует переезд в Африку.

Об этом пишет Daily Star.

Женщина с «самой большой грудью в Европе», которая предпочитает, чтобы ее называли Малайкой, не может самостоятельно завязать шнурки или пристегнуться ремнем безопасности из-за размера своей груди. Каждый из имплантатов 36-летней модели заполнен 6,62 л физраствора.

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Гламурная модель сделала две операции по увеличению груди и заполняла свои имплантаты 22 раза, что стоило ей около 65 000 долларов. Она утверждает, что ее естественный размер груди был четвертым, но благодаря современной медицине Малайка теперь имеет 20-й.

Мартина Биг до увеличения груди

Мартина Биг до увеличения груди

«Тот факт, что моя грудь так большая и твердая, усложняет некоторые жизненные ситуации и покупку одежды», — призналась она. «Мне стало тяжело обуваться и разуваться. Когда я наклоняюсь вперед, моя большая грудь мешает, поэтому мне приходится наклоняться в сторону, чтобы обуться и разуться. Или прошу мужа помочь мне. У меня также возникает проблема, когда я что-то роняю. Мое поле зрения вниз ограничено, поэтому мне нужно быть на определенном расстоянии, чтобы увидеть что-нибудь на земле. Иногда случаются довольно смешные вещи. Однажды я вернулась домой из клиники после операции по увеличению груди и села в машину. Но когда я попыталась пристегнуть ремень безопасности, это оказалось невозможным, потому что ремень был слишком коротким. Я была вынуждена купить удлинитель».

Чрезвычайно большая грудь также может представлять опасность: недавно Малайка застряла под своим домом на колесах после того, как уронила помаду и пыталась ее достать.

Мужу Малайки, 38-летнему Майклу Гро, пришлось использовать домкрат, чтобы поднять дом на колесах и освободить ее.

Мартина Биг после увеличения груди

Мартина Биг после увеличения груди

Даже поход за покупками становится вызовом. Например, покупая согласованный наряд, Малайка должна приобрести два комплекта разных размеров, чтобы уместить ее верхнюю и нижнюю половинки.

Малайка, родом из Германии, объявила о своих планах переехать в Африку. Кения и Намибия находятся в ее шорт-листе.

Однако перед тем, как переехать, она надеется увеличить ягодицы, а также планирует сделать операцию по расширению носа.

Модель, которая использовала инъекции для загара, чтобы изменить оттенок кожи, на протяжении многих лет сталкивалась с резкой негативной реакцией: некоторые обвиняли ее в том, что она носит «черное лицо», и утверждала, что она «никогда не будет черной».

Мартина Биг после увеличения груди и изменения цвета кожи

Мартина Биг после увеличения груди и изменения цвета кожи

Она объяснила: «Я хочу эмигрировать в Африку, потому что чувствую глубокую связь с африканским народом. Самая острая критика обычно поступает из США через социальные сети. Люди говорят такие вещи, как: „Ты белая, ты никогда не будешь черной“. Но я не воспринимаю эти комментарии близко к сердцу».

Напомним, девушка удалила себе нос и сделала тату на глазах, чтобы стать человеком-зомби-кошкой. Итальянка меняет внешность в течение 12 лет.