Женщина с самой большой натуральной грудью в мире: как она выглядит и вес бюста (фото)

Обладательница самой большой груди в мире рассказала о своем массивном бюсте.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Энни Хокинс-Тернер из Атланты, штат Джорджия, США, сделала успешную карьеру, заработав миллионы долларов как фетиш-модель.

У 66-летней женщины, также известной под псевдонимом Норма Ститц, грудь размера 102ZZZ и весит ошеломляющие 30 кг каждая. А их длина – 137 см.

Энни Хокинс-Тернер / Фото: Imogen Brown/Splash News

Из-за огромной груди ей приходится с трудом выполнять повседневные задания. В частности, рекордсменка не может спать на спине, иначе вес груди раздавит ее, ей нужно заниматься сексом на боку, она может только управлять автомобилем 4X4 и ей сложно спускаться по лестнице.

Она также столкнулась с осуждением со стороны незнакомцев, постоянно ее "дразнивших".

Описывая трудности, Энни рассказала This Morning еще в 2011 году: "Когда я выхожу из дома, мне приходится думать о том, каким будет мой день и кто нападет на меня сегодня. Каждый день меня дразнят те, кто меня не знает. Они смеются надо мной, и для этого нет причины. Я такой же человек, как и все остальные. Просто мне повезло иначе, чем другим людям".

Энни Хокинс-Тернер / Фото: Imogen Brown/Splash News

Но, несмотря на недостатки, модель недавно призналась, что есть нечто, что ей нравится в ее огромной груди. На вопрос фаната в Твиттере она ответила: "Они натуральные".

Энни занесена в Книгу рекордов Гиннеса как женщина с самой большой в мире натуральной грудью еще в 1999 году. И, как ни странно, она все еще растет.

"Когда я была подростком, я боролась с тем фактом, что моя грудь продолжала расти и расти. Мне поставили диагноз гигантомастия — состояние, которое содержит медленный, прогрессивный рост ткани молочной железы, поэтому моя грудь продолжает расти даже сегодня", — поделилась она.

Энни Хокинс-Тернер / Фото: Imogen Brown/Splash News

К девяти годам грудь Энни выросла до размера 36D, и сверстники жестоко прозвали ее "девочкой с китовой грудью".

Врачи посоветовали Энни уменьшить бюст, но она отказалась от этого.

"Я не хочу связываться с природой. По мере того, как моя грудь росла, мышцы моей спины развивались и поддерживали ее", — пояснила она.

Сначала ей было трудно встречаться, потому что она беспокоилась, что мужчины интересовались ею только из-за размера ее груди, но в 1991 году она встретила "любовь всей своей жизни", офицера Аллена Тернера.

Энни Хокинс-Тернер / Фото: Imogen Brown/Splash News

Прежде чем он, к сожалению, умер от рака легких в 2005 году, Аллен призвал Энни начать максимально использовать свою большую грудь, став фетиш-моделью.

Сейчас она ведет свой собственный фетиш-сайт, где у нее появилось множество преданных поклонников, любящих посмотреть на ее огромную грудь.

Всего за первые несколько месяцев после запуска сайта она заработала 50 000 долларов, а теперь ее заработок превышает миллион долларов.

"Мой бизнес помог моим детям окончить колледж, купить машины и хорошие дома. Я путешествую по миру и сама себе начальница", — сказала она.

Энни Хокинс-Тернер / Фото: Imogen Brown/Splash News

Напомним, обладательница самой большой натуральной груди в Украине – Мила Кузнецова. Plus-size модель имеет 13 размер бюста, чем очень гордится.

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