Женщина с самой тонкой талией в мире: фото и секрет рекордсменки

В 1999 году, в возрасте 62 лет, Кэти Юнг (США) была награждена рекордом за наименьшую туго затянутую шнуровкой талию среди живых людей, и она удерживает его и сегодня, в возрасте 87 лет.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

При росте 1,72 м ее талия в корсете составляет всего 38,1 см, а без корсета – 53,34 см.

Кэти было 18 лет, когда она впервые одела корсет, но только в 30 лет она решила носить его постоянно. Сначала ее талия составляла 66,4 см, прежде чем она начала постепенно уменьшать ее ширину в течение многих лет, используя тренировочный пояс. Она никогда не делала хирургических операций, чтобы уменьшить свою талию.

Кэти носит корсет 23 часа в сутки, снимая его только для того, чтобы принять ежедневный душ. Мама троих детей, не соблюдающая специальную диету и не занимающаяся физическими упражнениями для поддержания талии, говорит, что не имела "никакого намерения" устанавливать мировой рекорд. "Это никогда не приходило мне в голову", – призналась она.

Кэти Юнг / Фото: guinnessworldrecords.com

Именно из-за интереса к викторианской моде Кэти впервые начала носить корсет. "Если вы собираетесь носить викторианское платье и хотите, чтобы оно выглядело уместно, вам нужно носить правильное белье", — пояснила она. "Когда пора приобрести новый корсет, было просто естественно взять поменьше. Я не ставила своей целью стать меньше, это было просто естественным явлением".

Такая маленькая талия не влияет на дыхание Кэти и не вызывает никаких медицинских проблем. Она все еще может делать все, что делала до уменьшения размера талии, например, рыбачить, водить машину и убирать дом.

Кэти связывает это с тем, что она сбавляла свой объем талии очень постепенно. "Если у вас начинаются проблемы с дыханием или какие-либо другие проблемы, это означает, что вы делаете что-то неправильно", – говорит она.

Кэти Юнг / Фото: guinnessworldrecords.com

Кэти описывает ношение корсета как "что-то вроде беременности наоборот". Она добавила: "Он просто смещает ваши органы в несколько иную область, но это не является чем-то вредным для вашего тела".

Муж Кэти, Боб, очень поддерживает ее, и, как хирург-ортопед, он имеет возможность наблюдать за ее телом, как оно меняется с годами.

Кэти приняла решение носить корсет постоянно, даже во время сна, "ради удобства". Хотя она не придерживается специальной диеты, чтобы поддерживать свой размер талии, Кэти избегает употребления любых продуктов, которые могут вызвать вздутие живота. Вместо того чтобы есть три большие порции в день, она ест чаще, но меньшими порциями в течение дня.

Почти вся "парадная" одежда Кэти сшита на заказ, чтобы соответствовать ее худощавой фигуре, хотя она говорит, что нередко на пляже у своего дома она одевает "свободную" одежду, например, лосины и рубашку с поясом на бедрах.

Реакция друзей на талию Кэти неоднозначна: некоторые считают ее "прекрасной", тогда как другим она не нравится. Так же разнообразна реакция незнакомых людей. В "консервативных районах" страны, по словам Кэти, люди более "отстранены" и "не решаются что-либо сказать". Для сравнения, она считает, что маленькие дети гораздо охотнее подходят к ней, особенно если они видели ее в Книге рекордов Гиннеса.

Кэти Юнг / Фото: guinnessworldrecords.com

Кэти не возражает против внимания, которое она получает, она даже приветствует ее. "Я без проблем подписываю книги для детей и разрешаю им задавать вопросы", – говорит она.

Для Кэти титул обладательницы Книги рекордов Гиннеса стал "очень позитивным опытом". Она принимала участие в "Шоу Тайры Бэнкс", "Шоу Опры Уинфри", а также в телешоу в Японии, Китае и Южной Корее. "Я встретила много замечательных людей", – говорит Кэти.

Кэти Юнг / Фото: guinnessworldrecords.com

Также Кэти дала советы, как уменьшать объем талии безопасно: "Чтобы успешно носить корсет или тугую шнуровку, вы должны иметь корсет, изготовленный по заказу. Вы также не должны пытаться уменьшить размер талии до бесконечности сначала. Вы можете уменьшить талию, возможно, на 5-10 см извне, что является незначительным, и не будет иметь никаких негативных последствий, а лишь изменит ваш силуэт, и именно это эффективно. Люди, которые пытаются немедленно уменьшить свою талию до бесконечности, попадают в большую беду".

Кэти Юнг / Фото: guinnessworldrecords.com

После нескольких десятилетий уменьшение объема талии Кэти в конце концов приняла решение остановиться, чтобы не покупать новые корсеты.

Она, без сомнения, одна из самых известных рекордсменок, ее рекорд остается непобитым 25 лет. Впрочем, самая маленькая талия, когда-либо зафиксированная у человека с нормальным ростом, принадлежала Этель Грейнджер (Великобритания, 1905-1982), которая уменьшилась с естественных 56 см до 33 см в период между 1929 и 1939 годами.

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