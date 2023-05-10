Женщина с самым большим ртом в мире: как она выглядит и что может туда засунуть (фото, видео)

Американка Саманта Рамсделл – обладательница самого большого рта в мире.

Женщина из штата Коннектикут, ставшая звездой TikTok, побила мировой рекорд Гиннеса в июле в 2021 году.

Саманта Рамсделл побила мировой рекорд Гиннеса в 2021 году / Фото: guinnessworldrecords.com

33-летняя рекордсменка способна вместить в своем рту огромные бутерброды, 22 зефира, 55 леденцов и целое яблоко.

Ширина рта женщины – 6,52 см / Фото: guinnessworldrecords.com

Она может открыть рот на 6,52 см.

Саманта Рамсделл / Фото: instagram.com/samramsdell5

Несмотря на свой уникальный статус, Рамсделл рассказала, как получает хейтерские сообщения в Сети. Как пишет dailystar.co.uk, ее называли "девушкой-лягушкой" и говорили, что она похожа на питбуля. Также ее травили еще с детства.

"Я была неуверенной в себе, застенчивой и всегда наносила макияж на губы, чтобы сделать рот меньше. Теперь люди каждый день говорят мне, что я безобразна и отвратительна, а также спрашивают: "Это фильтр?". Я склонна игнорировать или блокировать их, но игнорировать это бывает трудно. Это наверняка может дойти до меня несколько дней. Но я научилась любить свою особенность. Это то, что делает меня уникальной", - рассказала блогер.

Саманта Рамсделл / Фото: instagram.com/samramsdell5

В 2020 году Саманта начала публиковать видео о своем таланте в социальных сетях и теперь зарабатывает около 30 тысяч долларов за каждое видео.

Впрочем, кроме хейта, женщина получает кучу положительных отзывов. Она призналась, что всегда хотела сниматься в комедиях.

"Надеюсь, я смогу заставить людей смеяться, чувствовать себя лучше из-за их собственной неуверенности. Жизнь слишком коротка, чтобы пытаться вписаться и быть кем-то, кем ты не являешься. Я чувствую, что нас следует отмечать за нашу уникальность. Странно, когда меня отмечают за мои отличия. К тому же я могу есть людей, если они мне неприятны", — добавила она.

Женщина с самым большим ртом в мире / Фото: instagram.com/samramsdell5

Напомним, известная журналистка Кейт Спайсер показала, что с ее лицом после прекращения уколов красоты. Она колола ботокс в течение 16 лет.

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