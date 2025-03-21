Женщина с самым большим ртом в мире ошарашила новым трюком – фото

Рекордсменка шокировала не только Сеть, но и очевидца.

Обладательница самого большого рта в мире, американка Саманта Рамсделл, насмешила Сеть новым трюком.

34-летняя жительница штата Мэн, которая может открыть рот на 6,52 см, часто публикует забавные изображения и видео в социальных сетях.

Одну из последних публикаций она обнародовала во время поездки во Флоренцию, Италия. На фото Саманта изображена с бутылкой вина во рту.

Саманта Рамсделл / Фото: instagram.com/samramsdell5

Публикация стала вирусной в Сети еще и из-за того, что на заднем фоне виден мужчина, шокированный зрелищем.

Мужчина насмешил своей реакцией на увиденное / Фото: instagram.com/samramsdell5

Один из поклонников прокомментировал: "Я не могу понять, шокирован он или напуган".

Сама же Саманта шутила, что она "отчасти питон".

К слову, рекордсменка способна вместить в своем рту огромные бутерброды, 22 зефира, 55 леденцов и целое яблоко.

Напомним, владелец самого большого мужского рта в мире – американец Айзек Джонсон. Его рот растягивается на 10,196 см.

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