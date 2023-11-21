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Женщина с самым большим в мире количеством зубов: какой она выглядит (фото)

Женщина с самым большим в мире количеством зубов: какой она выглядит (фото)

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
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Женщина с самым большим в мире количеством зубов: какой она выглядит (фото)

Калпана Балан / Фото: guinnessworldrecords.com

Число может еще увеличиться.

Жительница Индии попала в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество зубов во рту.

Об этом говорится на официальном сайте.

У Калпаны Балан во рту на шесть зубов больше, чем у среднестатистического взрослого человека – 38.

26-летняя женщина имеет четыре дополнительных зуба на нижней челюсти и два дополнительных зуба на верхней.

Калпана Балан / © guinnessworldrecords.com
Калпана Балан / Фото: guinnessworldrecords.com

Ее лишние зубы, известные как сверхкомплектные зубы, начали расти, когда она была подростком, и сначала она собиралась их удалить, но дантисты сказали ей, что следует подождать, пока они перестанут прорезываться.

Балан рассказала, что решила не удалять зубы, поскольку они не причиняют ей боли.

Калпана Балан / © guinnessworldrecords.com
Калпана Балан / Фото: guinnessworldrecords.com

Стоматологи также сказали, что ее показатели могут увеличиться в будущем, поскольку у нее есть еще два непрорезавшихся зуба.

Напомним, вор задремал во время ограбления и разбудил домовладелицу громким храпом. Он уснул на полу.

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Дата публикации
Просмотры
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