Женщина с самым длинным языком в мире: фото и длина, которые ошеломляют

Реклама

Шанель Таппер из Калифорнии, США — обладательница самого длинного языка среди женщин. Его длина 9,75 см от кончика до губ.

Как сообщает Книга рекордов Гиннеса, она удерживает свой титул с 2010 года, и ей просто нравится, когда люди настолько в шоке, что кричат от ужаса, когда видят его.

Шанель призналась: «Честно говоря, лучшая реакция, которую я могу получить, когда кто-то видит мой язык — это крик. Мне вообще-то нравится, когда люди кричат или визжат от шока или ужаса. Но это, наверное, моя любимая реакция, потому что мне смешно, потому что это драматическая реакция».

Реклама

34-летняя рекордсменка недавно показала некоторые из самых необычных вещей, которые она может делать со своим сверхдлинным языком. Так, Шанель снимала блоки дженги, переворачивала стаканчики, касалась языком своего носа и даже держала ложку, обвивая ее языком.

Шанель Таппер / © Guinness World Records

Шанель Таппер / © Guinness World Records

Она сказала: «Мне нравятся маленькие забавы, глуповатые вещи. Это то, что делает мой язык самым веселым, когда я могу делать с ним что-нибудь необычное. Мне больше нравится быть рекордсменкой, когда я путешествую и встречаюсь с другими рекордсменами. Это весело, и, конечно, я вижу те уголки мира, которые никогда раньше не видела».

Шанель Таппер / © Guinness World Records

Шанель Таппер / © Guinness World Records

В прошлом году Шанель пригласили сняться в рекламной кампании модного бренда Diesel вместе с другими рекордсменами. Ее язык был окрашен в синий и зеленый цвета для серии снимков для кампании итальянского бренда.

Напомним, ранее Книга рекордов Гиннеса показала кота с самым длинным хвостом в мире.