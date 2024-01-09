Женщина с самым громким свистом носом может создавать причудливые мелодии - видео

Уроженка Миссисауга, Онтарио, Канада, может достигать звука носом в 44,1 децибела (по шкале C), что делает его самым громким носовым свистом в мире.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

ЛуЛу Лотус впервые обнаружила свои способности еще в детстве, когда ей было около семи лет. "Я проявила в себе способность создавать причудливые мелодии носом. Я не могла устоять перед соблазном разыграть учителей и одноклассников в школе", — сказала она, добавив, что все пытались определить источник загадочного свистящего звука, а один учитель даже вышел в коридор, уверен, что он раздается снаружи.

ЛуЛу может свистеть через нос, используя мышцы горла, чтобы контролировать выход воздуха из носа. Если она держит рот открытым, звук выходит из ее рта. Когда она закрывает рот, звук выходит через нос.

Затем ЛуЛу заинтересовалась, существует ли рекорд свиста в носу. Женщина поняла, что ей нужно воспользоваться этой невероятной возможностью. 2 июня в 2022 году она прибыла в Aercoustics Engineering Ltd., чтобы попытаться установить рекорд. Чтобы измерить звук свиста в носу, ЛуЛу понадобилось сложное и дорогостоящее устройство стоимостью несколько тысяч долларов.

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Как только ЛуЛу получила известие о своем новом рекордном титуле, она поделилась им с семьей и друзьями.

"Они были так взволнованы и счастливы за меня", — сказала она. "Мои пяти- и шестилетние сыновья сказали, что очень хотят однажды достичь своих собственных рекордов".

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