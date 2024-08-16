Женщина с самым широким языком в мире: как он выглядит (фото, видео)

Она побила рекорд, который держался десять лет.

Женщина из штата Техас, США, стала обладательницей самого широкого языка в мире (среди женщин).

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Язык Бриттани Лакайо в самом широком месте достигает 7,90 см – это шире хоккейной шайбы и почти столько же, сколько кредитная карта.

Ее язык на 2,5 см шире длины, если измерять длину от кончика до середины сомкнутой верхней губы.

На самом деле, 7,90 см – это точно такой же размер, как и средняя длина всего языка женщины, если измерять от надгортанника (хрящевой лоскут позади языка).

Бриттони Лакайо / Фото: Guinness World Records

Этот рекорд не был побит в течение 10 лет – предыдущей владелицей была Эмили Шленкер (США), получившая этот титул в подростковом возрасте с языком шириной 7,33 см.

Бриттани, работающая адвокатом, всегда знала, что у нее чрезвычайно большой язык – по ее словам, ее семья часто шутила по этому поводу, когда она была маленьким ребенком. Однако она никогда не задумывалась о том, что ее язык может быть самым широким в мире. Это изменилось, когда ее лучшая подруга прислала ей видео с Эмили Шленкер, вдохновившее Бриттани измерить собственный язык.

Brittany Lacayo из США должен был проверить, что имеет мировой толстый на 7.90 cm (3.11 in) pic.twitter.com/32UqA7lj4U — Guinness World Records (@GWR) August 15, 2024

"Шок" и "интерес" – вот основные реакции, которые Бриттани видит, когда люди впервые смотрят на ее язык. "Это очень мило и немного смешно", — призналась она.

Бриттони Лакайо / Фото: Guinness World Records

Рекорд самого широкого языка среди мужчин составляет 8,88 см и принадлежит Брайану Томпсону (США). Предыдущим рекордсменом был Байрон Шленкер, отец Эмили.

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