Женщина с самыми большими губами страны растворила филлеры: фото до и после

Модель София Липс до растворения филлеров на лице

Реклама

Известная модель София Липс, которая потратила на свою внешность 500 тыс. фунтов, удивила подписчиков неожиданным решением. Женщина частично избавилась от филлеров на лице, из-за которых ее перестал узнавать даже собственный телефон.

Об этом пишет LadBible.

Модель, которую называют обладательницей «самых больших губ в Великобритании», продемонстрировала существенные изменения во внешности после того, как решила растворить значительную часть филлеров в своем лице.

Реклама

София Липс неоднократно оказывалась в центре внимания из-за своей «одержимости» пластической хирургией. Однако недавно она решила немного изменить подход и сделать шаг к более естественному виду, чем удивила своих подписчиков.

Инфлюенсерка из Манчестера призналась, что в целом потратила около полумиллиона фунтов на изменение внешности. Среди прочего женщина летала в Турцию, где во время операции по увеличению груди столкнулась с неудачным хирургическим вмешательством.

28-летняя София даже была вынуждена перенастроить систему распознавания лица на своем iPhone, ведь устройство перестало ее узнавать. Она также рассказала, что может пить только через соломинку и старается не есть и не пить на людях.

«Пить без соломинки — больше не вариант. Я обычно не ем и не пью на людях, потому что иначе люди фотографируют, как мне трудно. С тем количеством вазелина, которое я использовала — видимо, уже около тысячи банок — мне должны были бы давать его бесплатно до конца жизни», — рассказала модель.

Реклама

Недавно она потратила 2000 фунтов на процедуру растворения филлеров в щеках и челюсти, ведь из-за них черты лица стали слишком квадратными.

София Липс до и после растворения филлеров на лице

София Липс после растворения филлеров на лице и до этого

Несмотря на это София, которая признается, что «стесняется» своего естественного вида, планирует снова сделать инъекции, но уже с менее резким эффектом.

«Я не могу выходить из дома. Я так привыкла к большим щекам, что теперь все выглядит совсем иначе. Моему косметологу пришлось использовать в четыре раза больше препарата, чем обычно, потому что филлеров было очень много», — рассказала инфлюенсерша.

Несмотря на определенные неудобства — в частности сложности с питанием — София пока не планирует менять свои большие губы. По словам женщины, именно они привлекают к ней много внимания и делают ее «очень желанной».

Реклама

«Меня также высмеивают из-за моей внешности, но то, что другие думают обо мне — не мое дело. Я зарабатываю на этом деньги — так почему меня это должно волновать?» — сказала София.

Инфлюенсерша, похоже, не намерена отказываться от пластической хирургии, даже несмотря на опасный опыт. После операции по увеличению груди в Турции ее импланты начали протекать зеленой жидкостью, что едва не привело к смертельному исходу.

Сейчас размер груди модели составляет примерно 38GG (85J по украинским меркам), однако в будущем она хотела бы увеличить ее еще больше — надеясь, что на этот раз обойдется без серьезных осложнений.

К слову, болгарка Андреа Иванова потратила миллион гривен на экстремальную трансформацию, стремясь получить самые большие губы в мире. Она показала свои фото до и после. Несмотря на предостережения врачей, женщина продолжает многочисленные инъекции филлеров в лицо и увеличила грудь, кардинально изменив естественную внешность брюнетки на образ «Барби». Хотя родные умоляют ее остановиться, Андреа довольна результатом, поскольку стремится максимально выделяться среди других.