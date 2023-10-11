Женщина с самыми большими губами в мире хочет переплюнуть украинку Покрещук – фото

Она нацелилась на то, чтобы иметь самые большие скулы в мире.

Женщина с самыми большими в мире губами, пожаловавшаяся, что ее не взяли на шоу "Холостяк", теперь ставит перед собой задачу иметь самые большие в мире скулы.

Об этом пишет Mirror.

Впрочем, врачи боятся вводить еще один наполнитель в лицо 25-летней Андреа Ивановой, поскольку это может оказаться роковым.

Болгарская блогерша начала делать косметические процедуры еще в 2018 году, когда она стремилась выглядеть как кукла Братц, и уже потратила невероятные 10 000 долларов только на наполнитель для губ во время своего превращения.

Андреа Иванова / Фото: instagram.com/andrea88476

Нацелившись на приз за новый рекорд, Андреа хочет игнорировать опасения врачей по поводу дополнительных инъекций ей в лицо. Она сказала: "Я хочу, чтобы в дополнение к самым большим губам в мире у меня были еще и самые большие скулы. Сейчас мне сделали четыре инъекции гиалуроновой кислоты в скулы, но мне придется сделать еще две".

К слову, титул женщины с самыми большими скулами в мире носит украинская блогерша Анастасия Покрещук.

Анастасия Покрещук / Фото: instagram.com/justqueen8888

Хотя сейчас цель болгарки – побить рекорд с пышных скул, она еще не закончила с губами: "Для процесса заживления мне нужно избегать сильного давления на лицо в течение трех дней после этого. Цель состоит в том, чтобы смоделировать и значительно увеличить их, но, конечно, я все еще хочу губы больше, я продолжу делать больше инъекций. Мои губы все еще недостаточно велики, и я хочу, чтобы они были гораздо больше, чем сейчас. Каждый месяц я буду получать больше наполнителей, но я даже не могу посчитать, сколько денег я потратила в целом. Везде обо мне пишут много негативных комментариев, и многие также не одобряют мой новый увеличенный подбородок".

Андреа Иванова / Фото: instagram.com/andrea88476

Признавая, что ее экстремальный вид повлиял на личную жизнь, она все же поставила задачу найти своего любимого. Несмотря на отказ в участии в шоу "Холостяк", Андреа не теряет веры в то, что найдет свою вторую половинку, которая примет ее внешность.

Напомним, женщина, у которой аллергия на воду, в том числе собственный пот и слезы, рассказала о своей непростой жизни. Все началось 17 лет назад.

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