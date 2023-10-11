Женщина с самыми большими губами в мире хочет переплюнуть украинку Покрещук – фото

Она нацелилась на то, чтобы иметь самые большие скулы в мире.
Женщина с самыми большими в мире губами, пожаловавшаяся, что ее не взяли на шоу "Холостяк", теперь ставит перед собой задачу иметь самые большие в мире скулы.
Об этом пишет Mirror.
Впрочем, врачи боятся вводить еще один наполнитель в лицо 25-летней Андреа Ивановой, поскольку это может оказаться роковым.
Болгарская блогерша начала делать косметические процедуры еще в 2018 году, когда она стремилась выглядеть как кукла Братц, и уже потратила невероятные 10 000 долларов только на наполнитель для губ во время своего превращения.
Нацелившись на приз за новый рекорд, Андреа хочет игнорировать опасения врачей по поводу дополнительных инъекций ей в лицо. Она сказала: "Я хочу, чтобы в дополнение к самым большим губам в мире у меня были еще и самые большие скулы. Сейчас мне сделали четыре инъекции гиалуроновой кислоты в скулы, но мне придется сделать еще две".
К слову, титул женщины с самыми большими скулами в мире носит украинская блогерша Анастасия Покрещук.
Хотя сейчас цель болгарки – побить рекорд с пышных скул, она еще не закончила с губами: "Для процесса заживления мне нужно избегать сильного давления на лицо в течение трех дней после этого. Цель состоит в том, чтобы смоделировать и значительно увеличить их, но, конечно, я все еще хочу губы больше, я продолжу делать больше инъекций. Мои губы все еще недостаточно велики, и я хочу, чтобы они были гораздо больше, чем сейчас. Каждый месяц я буду получать больше наполнителей, но я даже не могу посчитать, сколько денег я потратила в целом. Везде обо мне пишут много негативных комментариев, и многие также не одобряют мой новый увеличенный подбородок".
Признавая, что ее экстремальный вид повлиял на личную жизнь, она все же поставила задачу найти своего любимого. Несмотря на отказ в участии в шоу "Холостяк", Андреа не теряет веры в то, что найдет свою вторую половинку, которая примет ее внешность.
Напомним, женщина, у которой аллергия на воду, в том числе собственный пот и слезы, рассказала о своей непростой жизни. Все началось 17 лет назад.
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