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Женщина с самыми большими губами в мире напугала видом без макияжа - фото

Женщина с самыми большими губами в мире напугала видом без макияжа - фото

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
4590
Время на прочтение
1 мин
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Женщина с самыми большими губами в мире напугала видом без макияжа - фото

Андреа Иванова показала, как выглядит без макияжа / Фото: instagram.com/andrea88476

Она показала себя на селфи.

Женщина с самыми большими в мире губами, Андреа Иванова, показала, как выглядит без макияжа.

На странице в Instagram она разместила фотографию, где появилась с собранными волосами без капли декоративной косметики.

25-летняя жительница Софии, Болгария, озадачила пользователей видом своего лица. Примечательно, что ее огромные губы имели сине-фиолетовый цвет.

Андреа Иванова без макияжа / © instagram.com/andrea88476
Андреа Иванова без макияжа / Фото: instagram.com/andrea88476

В комментариях пользователи признались, что были в шоке от Андреа:

  • О Боже, они собираются взорваться и фиолетовые
  • Почему они синие?
  • Отвратительно
  • Это так опасно! Это выглядит ужасно! Мне грустно за вас, что вам приходится прибегать к этому, чтобы улучшить свой вид, когда это делает в 20 раз хуже, и наверняка вы были хороши до этих процедур

Напомним, недавно Андреа Иванова заявила, что охотится за любовью и заявила, что она придирчива. Она рассказала, какого избранника ищет.

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Дата публикации
Просмотры
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