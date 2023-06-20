Женщина с самыми большими губами в мире охотится за любовью и заявила, что она придирчива (фото)

Она находится в поисках настоящей любви, но только если избранник готов принять ее внешность.

Женщина с самыми большими в мире губами, Андреа Иванова, призналась, что находится в активном поиске любимого мужчины.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

25-летняя жительница Софии, Болгария, рассказала, что ее экстравагантная внешность повлекла за собой проблемы в личной жизни.

Раньше она признавалась, что мужчины в Сети уделяют ей много внимания. Впрочем, она построит отношения только с тем, кто полностью примет ее вид и будет отвечать всем ее требованиям.

Андреа Иванова / Фото: instagram.com/andrea88476

"Если я буду общаться с кем-то, и он скажет мне, что ему неудобно ходить со мной по улице или общественным местам, тогда мы расстанемся. Мне будет плохо и обидно, потому что мне придется потом искать нового партнера, которому не будет мешать мой внешний вид. Я хотела бы безумно и по-настоящему влюбиться и встретить соответствующего для меня партнера, потому что любовь — это самое прекрасное и значимое, что есть в этом мире. Многие люди пишут мне в социальных сетях, и я счастлива, что смогу выбрать наиболее подходящего человека", – заявила она.

Андреа Иванова / Фото: instagram.com/andrea88476

Андреа утверждает, что в прошлом она имела "горький" опыт, когда дело касалось любви, когда она не чувствовала, что ее ценят.

Андреа до изменения внешнего вида / Фото: dailystar.co.uk

Теперь она стала более придирчивой относительно мужчин, с которыми встречается, и научилась ставить свое мнение на первое место.

"У меня были партнеры, которые советовали мне изменить свою внешность и не быть такой экстравагантной или иметь так много наполнителей. Я никогда не слушала их, и мы всегда спорили, потому что я не стала бы делать что-то для того, кто может меня бросить. Я нравлюсь себе такой, и я буду такой, какой хочу быть, не подвергаясь влиянию чьего-то мнения. Тот, кто действительно любит меня, будет со мной, независимо от того, как я выгляжу, и примет то, что я люблю. Я ни для кого не меняюсь", — сказала она.

Андреа Иванова / Фото: instagram.com/andrea88476

Ранее Иванова утверждала, что несколько клиник отказались колоть ей больше филлеров, поскольку будущие процедуры могут быть потенциально "роковыми".

Кроме их взглядов и негативных мнений в Интернете, ей нравится ее внешний вид, и она планирует продолжать, пока не достигнет своей конечной цели – иметь самые большие скулы в мире.

Напомним, в Японии мужчина мечтает стать колли и потратил 11 тысяч долларов, чтобы выглядеть как собака. Он заявил, что это его "жизненная амбиция".

Читайте также: