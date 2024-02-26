Женщина с самыми большими губами в мире показала, как выглядела до экстремального перевоплощения

Недавно она перенесла шесть процедур в один день.

Женщина с самыми большими губами в мире показала, как выглядела до трансформации.

Об этом пишет Mirror.

Андреа Иванова утверждает, что потратила десятки тысяч долларов на наполнители. Болгарская блогерша начала делать процедуры еще в 2018 году. Тогда она мечтала выглядеть как кукла Братц.

А до экстремального перевоплощения женщина, которой сейчас 26 лет, выглядела так:

Андреа Иванова до трансформации / Фото: instagram.com/andrea88476

Недавно Андреа провела шесть процедур за один день. Она поехала ради этого в Германию, поскольку ее косметолог отказался вводить инъекции красоты.

Андреа сказала: "Мой врач боялся вводить мне в губы больше гиалуроновой кислоты, но я была непоколебима в том, что хочу большего и не остановлюсь. Я хотела сделать шесть процедур одновременно, потому что до сих пор я всегда делала их на разные участки лица в разные дни. Но на этот раз я хотела проэкспериментировать на себе, чтобы увидеть, как много инъекций и количество наполнителей повлияют на мое тело. Это достаточно экстремально, потому что никогда раньше не делала столько инъекций за один день. На моем лице одновременно было максимум три".

Она потратила около тысячи долларов за коррекцию, увеличение и удлинение подбородка, коррекцию челюсти и увеличение губ, а также увеличение скул.

Андреа Иванова / Фото: instagram.com/andrea88476

"У меня сейчас болит все лицо, сильно болит челюсть и подбородок", — объяснила Андреа. "Мне трудно улыбаться из-за боли в скулах и ощущения стягивания лица. Это нормально после этих процедур, потому что филлер еще не прижился. Мои губы не болят, я чувствую лишь небольшой дискомфорт, но именно там у меня больше всего филлера и там мне делали инъекции больше всего. Чем больше филлера, тем меньше болит эта область. Мне сейчас немного тяжело есть, но через несколько дней все будет хорошо".

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Блогерша признала, что "существуют риски, такие как воспаление и повышение температуры тела, особенно при таком большом количестве сразу", но это ее не остановило, несмотря на то, что ей "нравится" то, как она выглядит сейчас.

Она продолжила: "Сейчас у меня отек лица и синяки, это нормально из-за большого количества игл, но я думаю, что через несколько дней я поправлюсь. Мне нравится, как я выгляжу сейчас, и я бесспорно хочу больше без перерыва – я уже планирую следующий визит. Не стоит судить людей по их внешности, это их вкус, и никто не имеет права на это обижаться".

Напомним, ранее Иванова рассказала, как ее трансформации привели к разрушению личной жизни. Сейчас она изо всех сил пытается обрести любовь. Впрочем, это сложно из-за ее экстремального внешнего вида.

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