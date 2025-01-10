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Женщина с самыми большими губами в мире показала, как выглядит без макияжа – фото

Женщина с самыми большими губами в мире показала, как выглядит без макияжа – фото

Женщина с самыми большими губами в мире показала, как выглядит без макияжа – фото

Андреа Иванова / Фото: instagram.com/andrea88476

Она опубликовала в Сети новое селфи.

Женщина с самыми большими в мире губами, Андреа Иванова, показала, как выглядит без макияжа.

На странице в Instagram жительница Софии, Болгария, опубликовала кадры, на которых появилась с собранными волосами и без декоративной косметики.

Только на губах у нее был крем или увлажняющая помада.

Андреа Иванова / © instagram.com/andrea88476
Андреа Иванова / Фото: instagram.com/andrea88476

В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Одни признались, что были шокированы видом Андреа, а другие поддержали блогера и посоветовали ей никого не слушать.

  • Вызвать помощь? Выглядишь ненормально страшно
  • Скорее в больницу
  • Пожалуйста, не причиняй себе боль
  • Ты такая красивая без макияжа! Нравится узнавать тебя поближе
  • Идеальная
  • Невероятные губы

Напомним, в мае в прошлом году Андреа похвасталась, что сделала новые инъекции. Хирург посоветовал ей ввести еще больше филеров, чтобы "выровнять лицо".

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