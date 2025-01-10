Женщина с самыми большими губами в мире показала, как выглядит без макияжа – фото

Она опубликовала в Сети новое селфи.
Женщина с самыми большими в мире губами, Андреа Иванова, показала, как выглядит без макияжа.
На странице в Instagram жительница Софии, Болгария, опубликовала кадры, на которых появилась с собранными волосами и без декоративной косметики.
Только на губах у нее был крем или увлажняющая помада.
В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Одни признались, что были шокированы видом Андреа, а другие поддержали блогера и посоветовали ей никого не слушать.
- Вызвать помощь? Выглядишь ненормально страшно
- Скорее в больницу
- Пожалуйста, не причиняй себе боль
- Ты такая красивая без макияжа! Нравится узнавать тебя поближе
- Идеальная
- Невероятные губы
Напомним, в мае в прошлом году Андреа похвасталась, что сделала новые инъекции. Хирург посоветовал ей ввести еще больше филеров, чтобы "выровнять лицо".
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