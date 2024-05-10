Женщина с самыми большими губами в мире сделала новые инъекции: как она выглядит (фото)

Женщина с самыми большими губами в мире Андреа Иванова, которая показала, как выглядела до экстремального перевоплощения, снова изменила свою внешность.

Об этом пишет Mirror.

Болгарская блогерша утверждает, что ее хирург посоветовал ей ввести еще больше филлеров, чтобы "выровнять лицо" – на этот раз вокруг носа.

26-летняя женщина также имеет филлер в щеках и пояснила, что накопление препарата "вызывает морщины", поэтому она сделала инъекции с обеих сторон носа, чтобы не "не выглядеть старше".

Она сказала: "Мой врач сказал, что очень важно [иметь филлер] в этих зонах, потому что если его не будет, то с годами мое лицо будет выглядеть старым. Поскольку у меня большое количество филлера в губах, а также в скулах, происходит накопление филлера с обеих сторон лица, что приводит к появлению морщин. Такие деликатные зоны нужно увлажнять и делать инъекции, чтобы сохранить свежесть и молодость. Я привыкла к этой сладкой боли и мне нравятся отличные результаты".

Андреа Иванова / Фото: instagram.com/andrea88476

Андреа говорит, что заметила, что ее носогубные морщинки "ухудшились" еще до того, как она сделала последнюю инъекцию филлеров 2 мая, на которую потратила 550 долларов. И хотя она удовлетворена результатом процедуры, у бывшей студентки философского факультета все же были определенные опасения.

Она объяснила: "Этот участок достаточно опасен для инъекций, поскольку там расположены пазухи, а также много кровеносных сосудов. Не исключено, что если они будут заблокированы, ситуация может быть опасной для жизни. Несмотря на опасность, я считаю, что инъекцию в эту зону нужно делать обязательно, чтобы сохранить молодость лица".

Андреа Иванова / Фото: instagram.com/andrea88476

Хирург женщины выразил обеспокоенность количеством процедур, через которые она прошла, но Андреа сказала, что если она хочет продолжать свою экстремальную трансформацию, ей нужно принять определенные меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и уменьшить риск осложнений.

"Мой врач озабочен некрозом тканей на губах, но если я буду осторожна и не буду забывать об увлажнении, то со мной все будет хорошо. Мне трудно улыбаться, и мне нужно пить много воды, поскольку гиалуроновая кислота действует как губка. Я не могу сильно тереть лицо руками, когда умываюсь, или делать резкие движения в местах новых инъекций. Но носогубные складки буду колоть еще раз, потому что хочу, чтобы губы и щеки были более объемными. Правда, они убеждены, что с увеличением скул я переборщила, но я абсолютно уверена, что буду продолжать эти процедуры без остановки", - добавила она.

Андреа Иванова / Фото: instagram.com/andrea88476

Напомним, женщина удалила двойной подбородок и похвасталась результатом операции. Она комплексовала из-за него еще с подросткового возраста.

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