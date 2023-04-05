Женщина с самыми большими в мире губами и дальше будет делать инъекции: "Хочет найти любовь"

Женщина с самыми большими в мире губами 25-летняя Андреа Иванова говорит, что делает ежемесячно несколько инъекций, поскольку считает свои губы недостаточно большими. Также она рассказывала, что хочет наконец-то обрести свою любовь.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Женщина рассказала, что она недавно сделала инъекции в скулы и несколько уколов по увеличению губ. Она продолжает сетовать, что ее губы и скулы еще не достаточно велики.

"Я продолжаю увеличивать скулы, поскольку хочу достичь того же "вау-эффекта" и хочу, чтобы они были такими же огромными, как мои губы", — говорит Андреа.

Фото: dailystar.co.uk

Женщина также призналась, что ее личная жизнь сейчас непростая, а потому она бы хотела найти партнера. Андреа добавляет, что ей постоянно пишут мужчины со всего мира и приглашают на встречу, однако она не соглашается.

"Я не знаю точного количества предложений руки и сердца, но за эти годы их было сотни. С тех пор как я изменила свою внешность, их стало гораздо больше. Почти каждый день я получаю частные сообщения в Интернете от разных мужчин, которые делают мне предложение. Это делает меня очень счастливой, потому что я чувствую, что есть люди, которые похожи на меня. Некоторые мужчины даже злятся из-за того, что я не живу с ними", — говорит женщина.

Андреа Иванова к изменению внешности / Фото: dailystar.co.uk

Напомним, 55-летняя медсестра из Калифорнии рассказала, что произошло после того, как она прекратила колоть инъекции ботокса в лицо, которое делала в течение последних 20 лет.

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