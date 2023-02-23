Женщина с самыми большими в мире губами решила изменить еще одну часть лица: как она выглядит

Женщина признается, что ее часто критикуют, однако отмечает, что у нее свое понимание красоты.

25-летняя Андреа Иванова, которую считают обладательницей самых больших на свете губ, теперь решила сменить еще и свои скулы.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

Женщина, потратившая 8 000 фунтов стерлингов, стремясь иметь "крупнейшие губы в мире", теперь решила изменить свои скулы, сделав их "крупнейшими в мире".

Андреа Иванова начала свою трансформацию в 2018 году и меняет себя под куклу Bratz. С этой целью она сделала операцию на челюсти и уколола филлер в подбородок.

"Я хочу иметь не только самые большие губы в мире, но и одни из самых больших скул. Мне уже сделали четыре инъекции гиалуроновой кислоты в скуле, но в течение недели мне сделают еще две инъекции", — пояснила женщина.

Фото: mirror.co.uk

Андреа также заявила, что она сделала уже 34 инъекции в губы и продолжает их делать. Однако она утверждает, что несколько клиник отказываются вводить ей больше филеров для губ, поскольку они слишком велики и еще большее количество инъекций может повлечь за собой осложнения со здоровьем. Ранее врачи предупреждали ее, чтобы она обращала внимание на любую боль во рту, поскольку будущие процедуры могут быть потенциально "смертельными".

На скулы Андреа Иванова потратила примерно 1600 фунтов стерлингов и она довольна своим новым видом. Девушка признается, что ее часто критикуют из-за внешности, однако она не обращает на это внимание.

Фото: mirror.co.uk

"Я не волнуюсь из-за комментариев людей, потому что имею свой вкус и взгляды на красоту, которых неукоснительно придерживаюсь. Каждый человек должен удовлетворять себя, не боясь и не переживая мнением других, ведь смысл жизни — быть счастливым", — заявила Андреа Иванова.

Напомним, женатый врач из больницы Северного Лондона занимался сексом с пациенткой, "чтобы облегчить ее боль в груди".

Читайте также: