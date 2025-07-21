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Женщина с самыми большими в мире губами шокировала изменениями во внешности: как она выглядела "до" и "после"
Девушка постоянно "подкалывает" губы, чтобы они были большие. На это она уже потратила более миллиона гривен.
Медсестра из Болгарии Андреа Иванова поставила себе цель иметь самые большие в мире губы. Поэтому она постоянно делает «уколы красоты» специальными филлерами.
Об этом пишет британское издание mirror.co.uk.
28-летняя девушка потратила 1 миллион гривен на свою ошеломляющую трансформацию. Из-за ее внешнего вида некоторые косметологи отказываются колоть ее губы, поскольку опасаются негативных последствий.
Однако девушка не остановилась на этом — она сделала инъекции гиалуроновой кислоты в подбородок, линию челюсти и скулы, а также операцию по увеличению груди с помощью силиконовых имплантатов объемом 600 кубических сантиметров.
В завершение своего пластического перевоплощения Андреа теперь имеет светлые волосы в стиле Барби и выбеленные брови. Она часто красит ресницы и подчеркивает свою улыбку яркой помадой.
Однако девушка раньше выглядела по-другому: она была эффектной брюнеткой со своей естественной красотой.
Девушка говорит, что ей нравится новая внешность, поскольку так она выделяется из толпы. Хотя по словам Андреа, ее дедушка и бабушка просят остановить эксперименты со своим телом.
Напомним, жительница Греции Николь Меевс, которую официально признали мертвой на две минуты, а затем реанимировали, рассказала о шокирующих вещах, которые она пережила за эти 120 секунд.