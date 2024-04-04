Женщина с самыми длинными ногами в мире: как она выглядит (фото)

Она рассказала о свиданиях и как покупает одежду.

Американка Мейси Каррин, которой исполнился 21 год, четвертый год подряд удерживает звание женщины с самыми длинными ногами в мире.

У жительницы Техаса рост – 2 метра 8 сантиметров, а длина ее ног – 135 см левая и 134 см правая.

Впрочем, по ее словам, на пути к суперстатусу есть серьезные препятствия, передает nypost.com. Мэйси подвергается жестоким комментариям от незнакомцев, а также борется со знакомствами и поиском штанов для своих ног.

"Если кто собирается ненавидеть, он ненавидит, потому что не понимает", — заявила Каррин в интервью Jam Press. "Меня называют персонажами фильмов ужасов, как Слендермэн".

Мейси Каррин / Фото: instagram.com/maci.currin

Сверхвысокая техаска делится видео на TikTok, где хейтеры часто оставляют грубые замечания по поводу ее внешности.

"Это было бы страшно увидеть в темном коридоре", — насмехался один из них над недавним видео автора контента.

Мейси Каррин / Фото: instagram.com/maci.currin

Впрочем, не только незнакомцы жестоко обращаются с Каррин. Она рассказала, что всегда выше своих кавалеров, из-за чего некоторые из них чувствуют себя неадекватно и "смущенно".

"Все разы, когда я встречалась, особенно с мужчинами, которые значительно ниже меня, я чувствовала себя не в своей тарелке", — заявила она. "Вроде бы они почти стеснялись меня".

Также мужчины неохотно целуют ее на людях из-за разницы в росте.

Мейси Каррин / Фото: instagram.com/maci.currin

Найти подходящую одежду тоже непросто.

"Мне приходится заказывать штаны на заказ, что стоит около 250 долларов за одну пару джинсов. Я не богатая, поэтому у меня есть только две пары джинсов, которые мне подходят".

Мейси Каррин / Фото: instagram.com/maci.currin

Но Каррин говорит, что ее длинные ноги не проблема, и ей нравится ее рост, несмотря на неудачи.

"Я ненавидела свой рост в детстве, потому что это была единственная вещь, из-за которой дети могли меня травить", — говорит она. "Но лучшим преимуществом было то, что никто не похож на меня. Я уникальна".

Мейси Каррин / Фото: instagram.com/maci.currin

Сейчас Мэйси стремится поощрить других женщин с таким же телосложением быть высокими – в прямом и переносном смысле.

"Как женщина с ростом 208 см моя работа состоит в том, чтобы расширять возможности других высоких женщин", — заявила она.

Напомним, умер самый старый мужчина планеты. В следующем месяце он отпраздновал бы юбилей.

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