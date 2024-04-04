Женщина с самыми длинными ногами в мире: как она выглядит (фото)

Она рассказала о свиданиях и как покупает одежду.
Американка Мейси Каррин, которой исполнился 21 год, четвертый год подряд удерживает звание женщины с самыми длинными ногами в мире.
У жительницы Техаса рост – 2 метра 8 сантиметров, а длина ее ног – 135 см левая и 134 см правая.
Впрочем, по ее словам, на пути к суперстатусу есть серьезные препятствия, передает nypost.com. Мэйси подвергается жестоким комментариям от незнакомцев, а также борется со знакомствами и поиском штанов для своих ног.
"Если кто собирается ненавидеть, он ненавидит, потому что не понимает", — заявила Каррин в интервью Jam Press. "Меня называют персонажами фильмов ужасов, как Слендермэн".
Сверхвысокая техаска делится видео на TikTok, где хейтеры часто оставляют грубые замечания по поводу ее внешности.
"Это было бы страшно увидеть в темном коридоре", — насмехался один из них над недавним видео автора контента.
Впрочем, не только незнакомцы жестоко обращаются с Каррин. Она рассказала, что всегда выше своих кавалеров, из-за чего некоторые из них чувствуют себя неадекватно и "смущенно".
"Все разы, когда я встречалась, особенно с мужчинами, которые значительно ниже меня, я чувствовала себя не в своей тарелке", — заявила она. "Вроде бы они почти стеснялись меня".
Также мужчины неохотно целуют ее на людях из-за разницы в росте.
Найти подходящую одежду тоже непросто.
"Мне приходится заказывать штаны на заказ, что стоит около 250 долларов за одну пару джинсов. Я не богатая, поэтому у меня есть только две пары джинсов, которые мне подходят".
Но Каррин говорит, что ее длинные ноги не проблема, и ей нравится ее рост, несмотря на неудачи.
"Я ненавидела свой рост в детстве, потому что это была единственная вещь, из-за которой дети могли меня травить", — говорит она. "Но лучшим преимуществом было то, что никто не похож на меня. Я уникальна".
Сейчас Мэйси стремится поощрить других женщин с таким же телосложением быть высокими – в прямом и переносном смысле.
"Как женщина с ростом 208 см моя работа состоит в том, чтобы расширять возможности других высоких женщин", — заявила она.
Напомним, умер самый старый мужчина планеты. В следующем месяце он отпраздновал бы юбилей.
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