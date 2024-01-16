Женщина с самыми длинными ногтями на планете рассказала о трудностях в повседневной жизни – фото

Диана Армстронг поделилась, как ухаживает за собой.
Повседневные дела, такие как поход в туалет, застегивание пуговиц и молний на пальто, могут оказаться очень сложными для людей с очень длинными ногтями.
Своим опытом поделилась с Книгой рекордов Гиннеса женщина с самыми длинными ногтями на планете – Диана Армстронг.
Ногти рекордсменки, получившей свой титул в 2022 году, имеют невероятную общую длину – 1306,58 см.
Рассказывая о том, как жить с такими длинными ногтями, она призналась, что может носить только определенные типы одежды, ей пришлось отказаться от вождения и бороться с трудностями, когда ей приходится протиснуться в кабинку общественного туалета.
Она сказала: "Когда я иду в общественный туалет, то выбираю самую большую кабинку. Если кто там находится, мне приходится ждать, пока он закончит, а потом зайти, потому что я не могу использовать меньшие, потому что мои ногти длиннее них. Когда я иду в ванную, это будет то же, как и для любого другого человека, просто я работаю со своими ногтями, пожалуй, иначе, как они. Я использую много туалетной бумаги. Я не наматываю ее на руку, как это делают некоторые люди, я не могу этого сделать, потому что так не сработает".
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Диана добавила, что когда она моет руки, ей приходится делать это поодиночке, поскольку она не может наливать мыло на руки и тереть их, как это делают другие.
Рекордсменка подпиливает и полирует ногти только раз в четыре-пять лет, потому что это занимает так много времени, что мало кто готов ей помочь.
За раз она использует около 15 бутылочек лака, и для выполнения работы уходит до четырех дней, а на каждый отдельный ноготь уходит до пяти часов. Иногда ей помогают внуки, и они красят ногти губкой, а не кистью, идущей в комплекте с лаком.
Она не была в маникюрном салоне больше 20 лет, поскольку ни один из мастеров не хочет заниматься ногтями так долго.
Напомним, в декабре в прошлом году умерла экс-рекордсменка по самым длинным ногтям в мире. Ли Редмонд было 82 года.
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