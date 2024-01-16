Женщина с самыми длинными ногтями на планете рассказала о трудностях в повседневной жизни – фото

Повседневные дела, такие как поход в туалет, застегивание пуговиц и молний на пальто, могут оказаться очень сложными для людей с очень длинными ногтями.

Своим опытом поделилась с Книгой рекордов Гиннеса женщина с самыми длинными ногтями на планете – Диана Армстронг.

Ногти рекордсменки, получившей свой титул в 2022 году, имеют невероятную общую длину – 1306,58 см.

Диана Армстронг / Фото: guinnessworldrecords.com

Рассказывая о том, как жить с такими длинными ногтями, она призналась, что может носить только определенные типы одежды, ей пришлось отказаться от вождения и бороться с трудностями, когда ей приходится протиснуться в кабинку общественного туалета.

Она сказала: "Когда я иду в общественный туалет, то выбираю самую большую кабинку. Если кто там находится, мне приходится ждать, пока он закончит, а потом зайти, потому что я не могу использовать меньшие, потому что мои ногти длиннее них. Когда я иду в ванную, это будет то же, как и для любого другого человека, просто я работаю со своими ногтями, пожалуй, иначе, как они. Я использую много туалетной бумаги. Я не наматываю ее на руку, как это делают некоторые люди, я не могу этого сделать, потому что так не сработает".

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Диана добавила, что когда она моет руки, ей приходится делать это поодиночке, поскольку она не может наливать мыло на руки и тереть их, как это делают другие.

Рекордсменка подпиливает и полирует ногти только раз в четыре-пять лет, потому что это занимает так много времени, что мало кто готов ей помочь.

Диана Армстронг / Фото: guinnessworldrecords.com

За раз она использует около 15 бутылочек лака, и для выполнения работы уходит до четырех дней, а на каждый отдельный ноготь уходит до пяти часов. Иногда ей помогают внуки, и они красят ногти губкой, а не кистью, идущей в комплекте с лаком.

Она не была в маникюрном салоне больше 20 лет, поскольку ни один из мастеров не хочет заниматься ногтями так долго.

Напомним, в декабре в прошлом году умерла экс-рекордсменка по самым длинным ногтям в мире. Ли Редмонд было 82 года.

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