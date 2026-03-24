Женщина с самыми длинными ресницами в мире: как она выглядит (фото)

Ю Цзянься / © Guinness World Records

Книга рекордов Гиннеса вновь напомнила об уникальном достижении жительницы Китая Ю Цзянься, которая уже много лет удерживает рекорд по самым длинным ресницам в мире.

Впервые ее достижения были зафиксированы 28 июня в 2016 году. Тогда длина самой длинной ресницы на верхнем веке левого глаза составляла 12,4 см.

Впрочем, со временем ресницы продолжали расти, и уже в мае в 2021 году рекорд был обновлен — новая длина достигла 20,5 см.

По словам Ю Цзянься, она заметила необычный рост ресниц еще в 2015 году. С тех пор они постепенно становились длиннее, и этот процесс не останавливается.

Ю Цзянься / © Guinness World Records

Женщина обращалась к врачам, пытаясь найти научное объяснение, однако специалисты затруднились определить причину такого явления. Генетический фактор также не подтвердился – в ее семье никто не имеет подобной особенности.

Сама рекордсменка считает, что это может быть не случайность. Она предполагает, что ее ресницы — своеобразный «дар», который она связывает с духовным опытом, в частности, продолжительным пребыванием в горах.

Ю Цзянься / © Guinness World Records

Несмотря на ошеломляющую длину, ресницы не доставляют никаких неудобств в повседневной жизни. Напротив, по словам женщины, они даже упрощают макияж – потребность в подводке или тенях практически исчезает.

«В моей повседневной жизни мои ресницы не приносят никаких забот или затруднений. Только много радости. Только радость, никаких забот», – поделилась она.

Ю Цзянься / © Guinness World Records

Ю Цзянься признается, что гордится своей особенностью и хочет вдохновлять других принимать собственную уникальность. В будущем она также мечтает установить новые рекорды в категориях природной красоты.

