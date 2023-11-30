Женщина с самыми длинными в мире волосами: как она выглядит и как ухаживает за прядями (фото, видео)

Смита Шривастава из Уттар-Прадеша, Индия, с волосами длиной 236,22 см установила мировой рекорд.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

46-летняя женщина отращивает волосы с 14 лет. Ее вдохновила мама, генам которой она приписывает "здоровый рост" своих волос.

Смита также стремилась подражать стилю хинди-актрис 1980-х годов, у которых были "длинные и красивые волосы".

"В индийской культуре у богинь традиционно были очень длинные волосы. В нашем обществе считается неблагоприятным стричь волосы, поэтому женщины отращивают волосы", — объяснила Смита. "Длинные волосы подчеркивают красоту женщины".

Смита Шривастава / Фото: guinnessworldrecords.com

Смита обычно моет волосы дважды в неделю. Весь процесс, в том числе мойка, сушка, распутывание и укладка, каждый раз занимает до трех часов.

Она моет их 30-45 минут, затем сушит полотенцем, а затем распутывает руками, что обычно занимает два часа.

"Я кладу простыню, на которой распутываю волосы, стоя на кровати", — сказала Смита.

Когда волосы распутаны и полностью высушены, она расчесывает их, прежде чем заплести косу или завязать в пучок.

После этого Смита собирает с простыни выпавшие волосы и хранит их в полиэтиленовом пакете. "Я ни разу не выбрасывала волосы за последние 20 лет", — призналась она.

Смита начала собирать все выпавшие волосы, когда у нее внезапно произошло "серьезное" выпадение волос.

Иногда во время ходьбы ее волосы застревают под ногами и ломаются, поэтому Смита также пытается собрать все эти пряди: "Прошло 20 лет, и сегодня имею огромную коллекцию волос".

Единственный раз Смита постриглась, когда заболела во время беременности вторым ребенком; она отрезала примерно 30 см, чтобы сделать пряди более управляемыми.

Смита Шривастава / Фото: guinnessworldrecords.com

Смита говорит, что каждый раз, когда она выходит на улицу с распущенными волосами, люди "удивляются".

"Они не могут поверить, как можно иметь такие длинные волосы", — сказала она. "Люди приходят ко мне, трогают мои волосы, фотографируются, делают селфи со мной и часто спрашивают о продуктах, которыми я пользуюсь, ведь у меня хорошие волосы. Я рассказываю им, что наношу на свои волосы, и они выражают намерение сделать то же самое, чтобы добиться здоровых волос".

Смита очень радуется, что теперь она является обладательницей титула в Книге рекордов Гиннеса, о чем, по ее словам, она раньше мечтала.

Смита Шривастава / Фото: guinnessworldrecords.com

"Я буду заботиться о своих волосах столько, сколько смогу. Я никогда не буду стричься, потому что моя жизнь в моих волосах. Я хочу, чтобы мои волосы росли больше, и посмотрим, как долго мне удастся с ними справляться".

Напомним, 30-летняя женщина покрасила волосы и притворялась 13-летней дочерью в школе. Известно, чем все закончилось.

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