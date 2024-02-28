Женщина с языком больше теннисного мяча побила рекорд: как он выглядит (видео)

Она всегда знала, что у нее большой язык.

Женщина из Орегона, США, попала в Книгу рекордов Гиннеса за свой язык необычного размера, окружность которого составляет 13,25 см.

Жительница Портленда Дженни Дювандер рассказала, что вместе с сыном читала Книгу рекордов Гиннеса в 2023 году, когда увидела, что существует такая категория.

Дювандер сказала, что всегда знала, что у нее большой язык, и измерив его дома, заподозрила, что он может быть рекордным.

Ее стоматолог провел официальное измерение, обернув зубную нить вокруг ее языка, а затем измерил ее.

Новая рекордсменка заявила, что гордится своим необычным языком.

"Языки не такие уж красивые, не правда ли? - сказала она. - Но они достаточно крутые. Это чистые мышцы, и такие подвижные. Если задуматься, язык - единственная мышца, которая может свободно двигаться таким образом. Мы все время используем его, чтобы говорить и есть. Он двигается целый день и никогда не устает".

Она также поделилась, что ее массивные мышцы рта ей помогают, когда она играет на флейте: "Сильный язык очень полезен для игры быстрых нот".

Напомним, женщина шокировала, проплыв 140 метров подо льдом без кислорода. Она вернула свой рекорд.

Читайте также: