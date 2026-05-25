Женщина сама себе колола инъекции силикона: она шокировала своим внешним видом (фото)

Женщина самостоятельно делала уколы красоты и исказила лицо

26-летняя Эльва из Польши длительное время самостоятельно делала себе инъекции силикона. Для процедур она использовала препараты, заказанные в интернете. Последствия этих действий оказались очень серьезными и привели к необратимым изменениям и деформации лица.

Об этом пишет onet.pl

Первые эксперименты начались несколько лет назад. Эльва применяла препараты, растворяющие жировую ткань, делая инъекции даже дважды в неделю. Однако через некоторое время она решила, что ее лицо стало слишком худым. Тогда она начала самостоятельно вводить себе силикон, стремясь придать чертам лица более полный вид.

«Сначала я делала инъекции силикона раз в неделю, а потом немного слишком увлеклась и делала их ежедневно. Тогда я жила и работала в Варшаве, и все деньги шли на аренду жилья, поэтому у меня не было средств на специалистов», — говорится в сюжете.

Эльва из Польши / © Onet Wiadomości

После многих месяцев самостоятельных вмешательств во внешность лица Эльвы претерпело значительные изменения — появились сильные отеки и заметные деформации. Долгое время женщина пыталась справиться с проблемой без помощи специалистов, однако в конце концов решила проконсультироваться со специалистами.

Элва отмечает, что Польша очень консервативная страна и она часто сталкивается с критикой и ненавистью из-за своей внешности. Теперь она хочет вернуть себе свой прежний вид.

