Женщина сама себе сделала кесарево сечение кухонным ножом: история отчаянной мамы

Инес Рамирес Перес – единственная в мире женщина, которая сделала себе кесарево сечение кухонным ножом, не имея медицинского образования.

Это случилось на юге Мексики еще в 2000 году, пишет Unilad.

Инес уже имела восьмерых детей, но, к сожалению, потеряла девятого ребенка из-за осложненных родов. Перес жила в однокомнатной хижине в маленьком селе без электричества, водопровода и канализации, и когда у нее начались роды с самым младшим ребенком, она оказалась в ситуации, которая стояла между жизнью и смертью.

Перес рожала в течение 12 часов без помощи медиков, а когда ребенок так и не появлялся на свет, ей пришлось прибегнуть к радикальным мерам.

Позже в интервью газете Sydney Morning Herald Перес вспоминала: "Я не могла больше терпеть боль. И если мой ребенок должен умереть, то я решила, что мне тоже придется умереть. Но если он должен родиться и вырасти, я хотела видеть, как он растет, и я хотела быть со своим ребенком. Я думала, что Бог сохранит нам обе жизни".

Хотя Инес не имела медицинского образования, она имела предварительный опыт убоя животных, и решила использовать его на практике.

С помощью кухонного ножа и трех стаканов крепкого алкоголя мама начала разрезать кожу, жир и мышцы на своем животе, прежде чем разрезать свою матку, даже не повредив внутренние органы.

Через час после начала процедуры она вытащила своего сына из утробы, и он начал дышать и плакать.

Перес попросила одного из детей позвать медсестру, после чего она потеряла сознание. Когда медсестра прибыла, они начали очищать рану и зашивать кожу Перес. Затем мать отвезли в ближайшую больницу, расположенную примерно за восемь часов езды.

Медики подтвердили, что у матери нет сепсиса или повреждений органов, и дали ей антибиотики. Удивительно, но всего через 10 дней после серьезной операции мама поправилась и была выписана из больницы.

Отчет о случае Перес помог повысить осведомленность о необходимости внедрения мер по здравоохранению во всем мире, особенно в сельской местности развивающихся стран.

Напомним, "бесплодная" женщина случайно узнала о беременности за 4 часа до рождения ребенка. Врачи говорили, что у нее не будет детей.

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