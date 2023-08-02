Женщина самостоятельно покрыла свое тело и лицо сотнями тату: как она выглядит (фото)

Канадка, самостоятельно покрывшая почти все свое тело татуировками, говорит, что она "ни о чем не жалеет" и похвасталась, что сэкономила 96 000 долларов США.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

33-летняя Бритни Дрейпер провела под иглой машинки 600 часов с тех пор, как в 18 лет сделала на запястье свою первую татуировку — Кенни из "Южного парка".

Бритни до увлечения тату:

Бритни Дрейпер до сотен тату на теле / Фото: SWNS

Тем не менее, прошло еще 12 лет, прежде чем она решила сделать еще несколько рисунков, прибавив около 500 за несколько лет. Она покрыла краской 90 процентов своего тела.

Бритни Дрейпер / Фото: SWNS

Она сказала, что была вдохновлена, когда обнаружила, что имеет связи с коренными жителями Британской Колумбии. Ее татуировки позволили ей снова "влюбиться" в свое тело после многих лет "ненависти к нему".

Теперь у мамы четырех детей есть рисунки в племенном стиле, животные, цветы и оружие, а также большие затемнения на левой ноге и руке.

Бритни Дрейпер / Фото: SWNS

Бритни почти полностью покрыла свое тело чернилами, в частности голову, лицо, подмышки, ладони, пальцы и ступни ног. Неприкосновенной остается только ее нижняя часть спины, поскольку она не может легко дотянуться туда сама.

Сделав 80% татуировок самостоятельно, она потратила всего около 3500 долларов США, сэкономив 96 000 долларов.

Бритни Дрейпер / Фото: SWNS

"Мне этот процесс не причиняет боли, и мне неоднократно делали уколы повсюду. Единственным, что болело, была верхняя часть моих ног – вот и все. Это потом, когда они набухают и пульсируют. Процесс заживления – вот что болит", — поделилась она.

Бритни говорит, что ее любимая татуировка – символ рака на левом запястье, что важно, потому что 12 лет назад у нее диагностировали рак груди.

Канадка научилась делать татуировки сама, потому что, по ее словам, ей надоело, что художники не делают то, что она просила. Она записалась на онлайн-курс и прошла обучение в 2021 году, а в феврале в 2022 году открыла Queen of Ink Tattoos.

Бритни Дрейпер / Фото: SWNS

Бритни утверждает, что "это сложнее, чем кажется", когда делает себе татуировку: "Татуировать других гораздо проще — тогда у тебя две руки, а делать это одной занимает в 10 раз больше времени, плюс ты делаешь их вверх ногами. Некоторые из моих татуировок тоже нарисованы наоборот, потому что для того чтобы их увидеть, мне нужно было сделать их в зеркале. Я считаю, что делать их самостоятельно, хорошо тем, что у вас есть время и пространство, чтобы сделать это в свободное время".

Бритни Дрейпер / Фото: SWNS

Женщина также сказала, что ее дети – 6, 8, 10 и 12 лет – "любят" ее рисунки на теле. Когда им исполнится 16, она позволит им сделать татуировку, если они захотят, и добавила: "Это тело их они могут делать то, что им нравится".

Напомним, мужчина озадачил татуировкой в виде трусов Calvin Klein. Он похвастался, показав результат.

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