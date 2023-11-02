Женщина сбежала из общины амишей: 19 лет не могла принимать душ и мыть голову

Женщина, выросшая в обществе амишей и имеющая 18 братьев и сестер, рассказала, как она не стриглась и не принимала душ в течение 19 лет.

Об этом пишет Mirror.

38-летняя Лиззи Энс призналась, что всегда чувствовала, что она "не относится к этой общине".

У нее не было ни электричества, ни водопровода, всю одежду ей приходилось шить самой, и ей не разрешалось стричься. Лиззи ушла в 19 лет, когда ее тогдашний парень из другой общины амишей сбежал сам и помог ей сделать то же самое.

Она ушла только с 20 долларами и устроилась на работу посудомойщицей, чтобы интегрироваться в современное общество. Ее жизнь теперь "совершенно иная", и, оглядываясь назад, она считает, что ее образ жизни в детстве был "сумасшедшим". Лиззи, специалист по функциональному питанию из Финикса, штат Аризона, рассказала: "У нас не было ни электричества, ни проточной воды. У нас не было душа. Перед отъездом я никогда не стриглась — это было сюрреалистично. Я с юных лет знала, что не буду там всю свою жизнь. Я знала, что мне здесь не место".

Лиззи Энс / Фото: Mirror

Лиззи – одна из трех пар близнецов в ее семье, состоящей из 19 детей: старшему сейчас 47 лет, а младшему 25 лет.

Она сказала: "У нас было соперничество между братьями и сестрами – в общем, мы были близки. Каждое утро на завтрак вы готовите достаточно еды для 20 человек. Вы готовите для армии трижды в день".

С пяти лет Лиззи занималась домашними делами, убирала и доила коров.

Она сказала: "Нас учат усердно работать с юных лет. Мы сами выращивали фрукты и овощи и разводили животных на мясо". Лиззи сказала, что ее сообщество очень строгое и контролирует то, что она носит. "Нам пришлось шить собственные платья, и они должны были доходить до лодыжек. Все наши волосы должны были быть закрыты, и их нельзя было стричь".

У них не было ванных комнат, и вместо туалета им приходилось ходить в подсобные помещения и использовать газеты или журналы вместо туалетной бумаги. Лиззи сказала: "Я не принимала душ, пока не ушла". Будучи подростком, Лиззи стала подвергать сомнению правила своего сообщества. Она сказала: "Я обращала внимание на то, что происходит во внешнем мире. Я много спрашивала. Мужчины придумали правила, а женщины должны были им следовать. Я не могла вписаться в иерархию".

Лиззи встречалась с парнем из другой общины амишей, когда получила от него письмо, в котором говорилось, что он сбежал. Он сказал ей, что может забрать ее в ту же ночь по дороге, если она тоже захочет уйти. Она легла спать и оставила записку, прежде чем забраться на крышу и спрыгнуть на свободу. Лиззи рассказала: "Я сидела на крыше и обдумывала, как мне спрыгнуть. Я прыгала навстречу своей свободе и судьбе. Я приземлилась и побежала".

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Лиззи удалось связаться с парой бывших амишей, позволивших ей остаться с ними и помогших получить номер социального страхования, чтобы она могла устроиться на работу. У Лиззи было 20 долларов, которые она потратила на свой первый комплект одежды и стрижку.

Она сказала: "Я постриглась из-за бунта. Это был огромный культурный шок. Вам придется отучиться от вещей. Эта деконструкция того, что вы делали всю свою жизнь, просто не исчезнет".

Лиззи решила "принять" свой путь и устроилась на работу посудомойщицей, прежде чем стать личной тренершей, а затем перешла в комплексное здоровье и начала тренерский бизнес.

Трое братьев и сестер Лиззи тоже сбежали, но она уже много лет не общается с большей частью своей семьи. Она сказала, что не цепляется за свое прошлое: "Я принимаю свою жизнь. Моя жизнь совсем другая. Я оглядываюсь назад и думаю, что это безумие".

Напомним, женщина поделилась секс-видео сына и невестки с соседями. Она поставила скрытую камеру в их спальне.

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