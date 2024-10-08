Женщина сбежала со свидания после 2 минут знакомства из-за слов мужчины: что он сказал

32-летняя Мэгги Смит из США рассказывает в соцсетях о своих свиданиях после того, как она разорвала предыдущие токсичные отношения.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

В новом вирусном видео Смит рассказывает о недавнем свидании, которое длилось всего 2 минуты.

"На самом деле это длилось менее двух минут. Я подошла, он обнял меня и сказал: "Ты голодна? Пойдемте в дом". Мы зашли внутрь, он сказал: "Вообще-то, можешь выйти на минутку?". Я вышла, а он сказал: "Я не хочу тебя обидеть, но я просто не чувствую этого", — рассказывает Мэгги.

После этого, по словам Смит, она вернулась к своей машине и уехала домой. В недавнем интервью журналу People Смит призналась, что в тот момент чувствовала себя "униженной", особенно после того, как ее кавалер сказал, что отверг ее из-за ее веса.

Мэгги Смит / Фото: Daily Mail

"Он вывел меня на улицу перед группой людей, чтобы сказать это, и у меня в голове потемнело. Я просто сказала "хорошо" и в шоке пошла к своей машине". Когда я отходила, он почувствовал потребность сказать: "Извини, это твоя вес". Я не спросила, потому что мне было безразлично. Я не знала его. У меня не было разбитого сердца, мне было просто стыдно", — говорит женщина.

Пользователи соцсетей поддержали женщину и осудили мужчину. Мэгги Смит отметила, что ей жаль только потраченное время.

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