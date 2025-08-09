Женщина сбежала с вечеринки из-за жестокой шутки мужа: что он сказал

Муж жестоко пошутил над бесплодием своей жены

Реклама

Женщина рассказала, что была опустошена после того, как ее муж пошутил о ее бесплодии на вечеринке в кругу друзей. Обида была особенно болезненной, поскольку пара уже пять лет пытается завести ребенка.

Об этом пишет Mirror.

Оскорбительная шутка на вечеринке

История была опубликована в сети Reddit 29-летней женщиной. Она рассказала, что в минувшие выходные организовала небольшой праздничный ужин в честь дня рождения своего 34-летнего мужа. Все шло хорошо, пока кто-то из друзей не спросил, когда они планируют завести семью.

Реклама

«Прежде чем я успела ответить, мой муж засмеялся и сказал: “Ну, если ее яичники когда-нибудь проснутся, возможно, в следующем году”», — вспомнила она.

Все собравшиеся засмеялись, кроме женщины. Она была ошеломлена, а потом извинилась и вышла в туалет. Оттуда она позвонила своей сестре, чтобы та ее забрала. Когда муж вернулся домой, он был взбешен тем, что она «испортила его день рождения» и «опозорила его перед друзьями». Он заявил, что ей «надо научиться воспринимать шутки» и «перестать все воспринимать на свой счет».

Реакция мужа и соцсетей

Женщина призналась, что шутка «зацепила ее за живое», поскольку муж прекрасно знает, насколько сложен для нее путь к зачатию. Пользователи Reddit мгновенно встали на ее сторону.

«Как шутка о твоих яичниках и твоем бесплодии может быть не о тебе? Вместо того чтобы просить прощения, вместо того, чтобы признать, что он сделал тебе больно, он решил обвинить тебя?» — написал один из комментаторов.

Реклама

Другой пользователь подчеркнул, что такая шутка — «это ужасающе безчувственное замечание, которое он сделал перед публикой в ущерб человеку, которого он якобы любит». Он посоветовал женщине серьезно подумать, стоит ли ей вообще рожать детей от мужчины, который ее не уважает.

Напомним, женщину признали виновной в убийстве трех родственников блюдом с грибами. История получила новый поворот, когда всплыли детали о возможных покушениях в прошлом.