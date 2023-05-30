Женщина сбежала со своим свекром-любовником и шокировала бывшего новостью: что произошло

Мужчина развелся со своей женой после того, как застукал ее на измене с его отцом.

22-летний Деклан Фуллер утверждает, что видел 22-летнюю Стефани по радионяне, которая пробиралась в спальню, чтобы поразвлечься после обеда с его отцом Дарреном. Об этом он поведал thesun.co.uk.

Когда он столкнулся с ней, Стефани заявила, что они со свекром смотрели "Симпсонов" по телевизору.

"Это больно – как мой отец мог так поступить со мной? Это не нормально. Если бы у меня не было умной головы на плечах, он был бы сейчас на шесть футов ниже", – прокомментировал бывший работник похоронного бюро.

Деклан Фуллер / Фото: thesun.co.uk

Деклан заподозрил неладное после того, как разведенный 44-летний Даррен переехал к паре и двухлетней внучке Уиллоу в сентябре в прошлом году.

Через два месяца он был на работе, когда использовал свой телефон, чтобы проверить монитор дома в Трехерберте, Рондде, Южном Уэльсе. Но он сфокусировал веб-камеру на дверях спальни отца. По видео он увидел, как жена побежала в комнату своего свекра.

Отец и бывшая жена Деклана / Фото: thesun.co.uk

Со своей стороны, Стефани настаивает, что не изменяла своему мужу, а закрутила со свекром роман только после того, как любимый бросил ее.

Безработные Даррен и Стефани теперь живут вместе. А неделю назад она шокировала экса, что пара ждет близнецов.

Деклан сказал: "Мне жаль малышей, они попадают в очень запутанную семью".

Близнецы будут сводными братом или сестрой Деклана и братом или сестрой Уиллоу, а также ее тетей или дядей. А Даррен станет дедушкой и отчимом Уиллоу.

Со своей стороны Даррен отказался общаться с журналистами.

Напомним, зять и теща 22 года занимались сексом и родили троих детей. Из-за тайной связи распались сразу две семьи.

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