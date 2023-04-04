Женщина сбила машиной мужа с любовницей, отследив их с помощью мобильного приложения

Въехав в пару, женщина вышла из авто и схватила любовницу за волосы, била ее кулаками и выкрикивала оскорбления.

В Австралии взбешенная Кристи Ли Кеннеди сбила машиной своего мужа и его любовницу, найдя их с помощью программы для отслеживания телефонов.

Об этом сообщает Mirror.

Кеннеди использовала приложение для поиска телефонов, чтобы отследить местонахождение своего мужа, с которым они прожили вместе 10 лет. Это началось после того, как в марте 2021 года женщина узнала об изменах любимого.

Также читайте Извращенец в колготках и наручниках прятался в доме женщины 6 часов перед нападением: чем все закончилось

Через приложение разъяренной жене удалось найти мужа Дэвида Ларкина, который как раз общался с любовницей Зови Норринг на обочине дороги в пригороде Брисбена.

Уже на суде мама двоих детей Кеннеди рассказала, как поставила ногу на педаль газа, набирая скорость в направлении пары. Въехав в них, женщина вышла из авто и схватила любовницу за волосы, избивала ее кулаками и выкрикивала оскорбления.

Однако Кеннеди вышла из зала суда 3 апреля после того, как судья приостановил ее приговор. Присяжные не смогли прийти к согласию по двум пунктам о нападении с оружием, что привело к повторному рассмотрению дела. В то же время Кеннеди признала себя виновной в менее опасном обвинении в вождении.

Женщину также признали невиновной по двум пунктам обвинения в злонамеренных действиях с намерением вывести из строя. Ранее она признала себя виновной в обвинении в нападении, связанном с тем же инцидентом.

Кеннеди 3 апреля приговорили к девяти месяцам условного заключения, лишили права вождения на девять месяцев и обязали выплатить Ларкину и Норинг по 5000 дол.

Напомним, пользовательница TikTok Кайла Гарднер случайно поймала своего партнера на измене через трансляцию с камеры видеонаблюдения.

Читайте также: