Женщина сбила с толку, что живет с мужем и бывшим: какие отношения между ее любимыми

Она призналась, что ей очень нравится проводить время с эксом.

Женщина рассказала о своей нетрадиционной жизненной ситуации с мужем и бывшим мужем.

Она призналась, что люди думают, что это странно, но ей все равно, потому что они все ладят и планируют жить в одном доме вместе.

Линзи Тейлор — писательница, актриса и певица, ведущая развлекательный образ жизни. В видео TikTok она рассказала об одном дне из своей жизни, когда она жила со своим мужем и бывшим.

Когда видео началось, она подняла черную футболку с надписью "Я люблю своего бывшего".

"Я действительно живу со своим бывшим мужем!" – заявила она. "Я люблю своего бывшего. Я живу с ним. А мой бывший? Он тоже меня любит. Люди думают, что мы странные или что-то такое, но это нормально".

В клипе было показано, как она выполняет обыденные задания, например, переносит коробки в машину, берет смузи, проводит время с детьми и занимается спортом.

Семья из шести человек также провела некоторое время вместе в бассейне.

"Нет ничего важнее, чем проводить время с семьей, а поскольку моего мужа нет дома, у меня есть гораздо больше времени, чтобы провести его с бывшим мужем", — подробно рассказала она.

Конец видео Линзи провела, занимаясь йогой, дыхательной работой и другими занятиями по уходу за собой.

В комментариях к видео были неоднозначные мнения.

Я не пытаюсь показаться грубым, будто я действительно понимаю вашу историю, но разве это не считается мошенничеством?

Я так радуюсь, что я не единственная, кто до сих пор любит своего бывшего. Честно говоря, он один из моих лучших друзей

Это так удивительно, что люди не понимают, что не каждый развод основывается на гневе и ненависти. Вы не странные. Просто редко можно увидеть такое

Напомним, 89-летний мужчина 27 лет не может развестись с супругой. Они прожили в браке около 40 лет.

Читайте также: