Женщина сбита с толку загадочным существом, которое зашло в ее двор – фото, видео

Некоторые даже предположили, что это "чупакабра".

Жительница города Хилл-Кантри-Вилледж, штат Техас, США, просит помощи в распознавании загадочного животного, которое она поймала на камеру в своем дворе.

Об этом сообщает KENS-TV.

Тина Калиг сказала, что она выглянула из своего дома и заметила что-то, что поставило ее в тупик.

"Я была внутри и выглянула во двор. И я увидела животное прямо здесь и подумала: "Ух ты, что это?" – вспомнила она.

Женщина озадачена загадочным животным в своем дворе / Фото: Фото из открытых источников

Тина сказала, что существо лакомилось ягодами, упавшими с куста. Тогда американка разместила свои фотографии в Сети, где пользователи предложили свои теории. Так, среди предположений была и мифическая "чупакабра". Впрочем, многие думают, что это нечто среднее между койотом и собакой.

Женщина озадачена загадочным животным в своем дворе / Фото: Фото из открытых источников

Местная легенда свидетельствует, что неподалеку от города живет горный лев, но власти заявили, что его ни разу не удалось поймать на камеру.

Представители администрации сообщили, что чиновники обратились к охотничьим инспекторам Техаса за помощью по идентификации животного.

Рейчел Мальстафф, директор отдела млекопитающих в зоопарке Сан-Антонио, сказала, что животное на фотографиях могло быть койотой или собакой. Ветеринары зоопарка заявили, что это, вероятно, собака с чесоткой или другими кожными заболеваниями.

Напомним, парень нырнул в воду в поисках потерянного кольца, но обнаружил нечто жуткое. Пользователи посоветовали обратиться в полицию.

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