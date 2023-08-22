Женщина сбита с толку загадочным существом, которое зашло в ее двор – фото, видео

Некоторые даже предположили, что это "чупакабра".
Жительница города Хилл-Кантри-Вилледж, штат Техас, США, просит помощи в распознавании загадочного животного, которое она поймала на камеру в своем дворе.
Об этом сообщает KENS-TV.
Тина Калиг сказала, что она выглянула из своего дома и заметила что-то, что поставило ее в тупик.
"Я была внутри и выглянула во двор. И я увидела животное прямо здесь и подумала: "Ух ты, что это?" – вспомнила она.
Тина сказала, что существо лакомилось ягодами, упавшими с куста. Тогда американка разместила свои фотографии в Сети, где пользователи предложили свои теории. Так, среди предположений была и мифическая "чупакабра". Впрочем, многие думают, что это нечто среднее между койотом и собакой.
Местная легенда свидетельствует, что неподалеку от города живет горный лев, но власти заявили, что его ни разу не удалось поймать на камеру.
Представители администрации сообщили, что чиновники обратились к охотничьим инспекторам Техаса за помощью по идентификации животного.
Рейчел Мальстафф, директор отдела млекопитающих в зоопарке Сан-Антонио, сказала, что животное на фотографиях могло быть койотой или собакой. Ветеринары зоопарка заявили, что это, вероятно, собака с чесоткой или другими кожными заболеваниями.
Напомним, парень нырнул в воду в поисках потерянного кольца, но обнаружил нечто жуткое. Пользователи посоветовали обратиться в полицию.
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