Женщина сбросила 108 кг и заявила, что это разрушило ее сексуальную жизнь: фото до и после похудения

Она заявила, что превратилась из одного монстра в другого.

Женщина потеряла 108 килограммов после того, как пережила свой "худший ужас" в разгаре, но утверждает, что потеря веса разрушила ее сексуальную жизнь.

Скарлет Корси из Бирмингема, штат Алабама, рассказала Kennedy News, что росла пухлым ребенком и над ней издевались одноклассники, которые называли ее "запасным колесом", сбивали ее с ног в коридорах, кололи охотничьими стрелами и кричали: "Беги, жирная! Беги!", отсылаясь на "Форрест Гампа".

"Они говорили, что "я такая толстая, что должна съесть себя до смерти и покончить с этим", чтобы им не пришлось смотреть на меня", — вспомнила 36-летняя женщина. "Слова сокращены, но надо мной физически издевались. Меня толкнули, я споткнулась и ударилась".

Она чувствовала себя изолированной и никогда не хотела выходить из дома, поэтому она начала больше есть, чтобы восполнить "пустоту одиночества".

Скарлет Корси весила 178 килограммов / Фото: Kennedy News and Media

Корси продолжала заедать стресс, когда в 2018 году умерла ее мама. ты умерла В конце концов ее вес стал до 178 кило. Она питалась на заправках и выпивала 12 банок газировок ежедневно, тратя более 11 000 долларов в год на свои повадки в еде.

Корси была самой тяжелой в 2019-м. Именно в этом году свершился ее "худший сон ужасов".

Любительница природы была в Universal Studios, и другие посетители парка смеялись над ней, когда она была слишком велика, чтобы поместиться в "месте для толстых людей". Ремень безопасности "не прошел даже наполовину", и ее попросили уйти.

"Я встала и побежала, а все смеялись. Я плакала. Они засветили меня в темном театре, это был мой страшный ужас", — призналась она.

Ей также нужно было использовать аппарат CPAP, когда она была в самом тяжелом состоянии, поскольку имела проблемы с дыханием, и оно останавливалось во сне.

В следующем году Корси перенесла операцию по удалению желудка и начала вести более здоровый образ жизни, в результате чего она сбросила девять размеров одежды.

Ее новая диета основана на кето образе жизни с наклоном на белок: протеиновый коктейль на завтрак и обед и нежирное мясо с салатом или овощами на ужин. Для сравнения ее бывшая "диета" состояла из двух чашек кофе и трех бисквитов на завтрак; коробка с 30 куриными полосками, картофельными дольками и печеньем, а также два энергетических напитка на обед; а на ужин – большой пакет всего, что не продали в тот день на заправке, в частности бурито и палочки для пиццы, а также кока-колу и кофе.

Но Корси не в восторге от результатов экстремального похудения, говоря, что она просто превратилась из одного монстра в другого.

Ей удалось похудеть на 108 кг. / Фото: Kennedy News and Media

"Я чувствую себя наказанной за всю свою тяжелую работу, и я превратилась из одного монстра в другого из-за моей кожи", — сказала она. "Я до сих пор хожу, стесняясь своего тела, и не могу им гордиться".

Теперь у нее дряблая кожа, весящая до 13 кг, и это повлияло на все аспекты ее жизни, в частности, ее сексуальную жизнь с партнером, 34-летним Джастином Кингом.

Скарлет Корси с бойфрендом / Фото: Kennedy News and Media

"Это действительно повлияло на мою близость и романтическую жизнь с моим партнером. Неважно, как я поворачиваюсь или наклоняюсь, у меня что-то висит", — поделилась она. "Мне не нравится близость, потому что я все время в ужасе от собственного тела. Я издаю хлопающие звуки и всевозможные странные звуки и хлюпания".

Вес ее обвисшей кожи – 13 кило. / Фото: Kennedy News and Media

Корси добавила, что ее "грудь выглядит так, будто у нее родились щенки".

"Она ужасно обвисла. Я должна свернуть ее и заправить в лифчик, и в любой момент она вываливается сверху или снизу", — сказала она. "Или, если бы вы были сверху, это просто обвисшая тающая кожа, и вы знаете, что ваш партнер любит вас, но вы знаете, что видеть это, вероятно, ужасно. Мне стыдно, что мы оба должны это видеть, и виновата, что он застрял со мной, мне кажется, что он наказан за то, что любит меня. Я думаю, что "не обязательно иметь кого-то, кто выглядит расплавленным".

Она заявила, что превратилась из одного монстра в другого / Фото: Kennedy News and Media

Избыток кожи также вызывает сыпь, раздражение и инфекции. Ей также стало труднее влезать в одежду и заниматься спортом.

Она так "отчаялась" сделать операцию, чтобы чувствовать себя уверенно в своей коже, что создала аккаунт OnlyFans, чтобы собрать на нее деньги. Когда ей стало недостаточно, она создала GoFundMe.

Скарлет собирает средства на пластику / Фото: Kennedy News and Media

Женщина надеется собрать необходимую сумму, лечь под нож хирургов и, наконец, полюбить свое тело.

Напомним, мужчина был настолько недоволен своим ростом 182 см, что потратил более 100 тысяч долларов на операцию по удлинению ног. Он показал свои фото до и после.

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