Женщина сбросила 50 кг после того, как на работе ее назвали "толстушкой": как она теперь выглядит

Женщина, которую на работе называли "толстушкой", похудела на 50 килограммов после того, как отказалась от газированных напитков и начала контролировать размер порций.

24-летняя Леа Тейлор из Долины Гламорган, Великобритания, призналась, что "никогда не была уверена в своем точном размере" и носила мешковатую одежду, чтобы скрыть свое тело, передает Wales Online.

Но все изменилось, когда она устроилась на новую работу по уборке и безопасности в аэропорту. Там ее почти сразу же прозвали "толстой", что привело к тому, что через несколько недель она уволилась.

Из-за изоляции Лея достигла своего максимального веса в 113 кило, и у нее появилась тревога и страх перед тем, что люди скажут о ее весе за ее спиной.

Леа до похудения / Фото: walesonline.co.uk

Тревога переросла в агорафобию, которая является страхом оказаться в ситуации, из которой может быть трудно убежать или помощь будет недоступна, если что-то пойдет не так.

Однако в октябре в 2021 году она решила изменить свою жизнь и приступила к плану замены пищи, в результате чего ее вес снизился до 63 кг.

Леа после похудения / Фото: walesonline.co.uk

Лея сидела на низкокалорийной диете, состоящей из коктейлей и батончиков на завтрак и обед, а также здоровую пищу по вечерам. Она призналась, что не контролировала порции прежде, чем диеты не существовало.

Женщина сбросила 50 кг / Фото: walesonline.co.uk

Теперь женщина решила заниматься спортом. "Недавно я купила гантели и подумываю превратить свою гостинную в место для тренировок", — сказала она. "Я собираюсь сосредоточиться на наращивании мышечной массы и тонизировании своего тела с помощью домашних тренировок, а также, наконец, смогу чувствовать себя комфортно на своем велотренажере, который мне было очень трудно использовать, пока я не похудела".

Напомним, женщина увеличила грудь со второго до 14-го размера и показала, как выглядит. Также она сделала бразильскую подтяжку ягодиц, две операции на носу и ввела филлеры в лицо.

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