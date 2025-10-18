Женщина сделала 400 процедур пластической хирургии и косметологии: фото до и после

Пластическая хирургия

В Южной Корее одна женщина стала популярной в Сети после того, как рассказала, что за последние 15 лет потратила 300 миллионов вон ($210 000) на около 400 косметических процедур.

Во время своего выступления в популярном развлекательном шоу "It's Okay to be Not Okay" на канале tvN STORY Гил Ли Вон рассказала, что впервые обратилась к пластической хирургии в 2010 году и с тех пор не оглядывается назад. Готовясь к экзаменам в колледже, она начала набирать вес, и люди начали насмехаться над ее пухлой фигурой.

Позже один из ее бывших начал критиковать ее внешний вид, что подтолкнуло ее к пластической операции. Хотя Гил не рассказала, какой была ее первая операция, она, безусловно, открыла ей глаза на возможности, поскольку с тех пор она прошла сотни процедур, и хотя она потратила небольшое состояние на свое физическое превращение, она не планирует останавливаться в ближайшее время.

"Мой парень, с которым я встречалась с 27 до 30 лет, постоянно критиковал мою внешность, что уничтожало мою самооценку", - вспоминает Гил Ли Вон. "Я хотела полностью изменить себя. Однако, я не жалею, что сделала пластическую операцию. Теперь я чувствую уверенность в своем облике".

Гил Ли Вон сейчас и в 2010 году / © скриншот с видео

Рассказывая о многочисленных косметических процедурах, которые она сделала за последние 15 лет, Гил вспоминает о пересадке жира на лбу, изменении формы ушей, пластике двойных век, коррекции глаз, пластике носа, рецессивной хирургии филтрума, контурной пластике подбородка и лица, удалении наполнителя, наполнитель плеч, ботокс леватора лопатки, наполнитель морщин на шее, наполнитель ключицы, иглоукалывание ягодиц, ревизионная операция по липосакции всего тела, внутривенные инъекции стволовых клеток и различные процедуры для кожи.

"Если учесть косметические процедуры и визиты к дерматологу, то в общей сложности я прошла около 400 процедур. Это просто накапливалось со временем", - говорит она.

Хотя женщина все еще находит вещи, которые хотела бы изменить, она решила прислушаться к совету врача по липосакции, который посоветовал ей не быть слишком жадной и сосредоточиться на поддержке своей нынешней фигуры. Однако она почти ежедневно посещает дерматологические и восточные клиники, чтобы поддерживать свежий вид.

