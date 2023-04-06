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Женщина сделала 43 косметические процедуры, чтобы быть похожей на Барби: фото до и после пластики

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
4415
Время на прочтение
1 мин
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Женщина сделала 43 косметические процедуры, чтобы быть похожей на Барби: фото до и после пластики

Фото: instagram.com/dalia_naim1

Одни пользователи в восторге от облика Далии, а другие выражают свое недовольство.

Жительница Ирака Далия Наим прибегла к ряду трансформаций внешности, чтобы выглядеть как "настоящая Барби".

29-летняя девушка перенесла 43 косметических процедуры, чтобы скопировать ее вид. В частности, она делала инъекции и пластику.

© instagram.com/dalia_naim1
Фото: instagram.com/dalia_naim1

Далия работает ведущей и актрисой в Багдаде. Зрители помнят его еще до операций.

Наим выглядела так:

© instagram.com/dalia_naim1
Фото: instagram.com/dalia_naim1
© instagram.com/dalia_naim1
Фото: instagram.com/dalia_naim1
© instagram.com/dalia_naim1
Фото: instagram.com/dalia_naim1

Затем она увеличила губы и грудь. Также женщина сделала меньшим нос.

© instagram.com/dalia_naim1
Фото: instagram.com/dalia_naim1
© instagram.com/dalia_naim1
Фото: instagram.com/dalia_naim1

На страницу Наим в Instagram подписалось 997 тысяч человек.

© instagram.com/dalia_naim1
Фото: instagram.com/dalia_naim1

В комментариях фолловеры делятся на два лагеря. Так, одни очарованы уникальной внешностью Далии, а другие выражают свое недовольство.

  • Ты невероятная!
  • Красотка
  • Зомби
  • Дьявольская Барби
  • Делает тысячу пластических операций… Идиотка!
  • Мой ребенок, когда видит тебя, начинает плакать

Напомним, британка скончалась после пластических операций в Турции. 54-летняя женщина сделала подтяжку живота и бразильскую подтяжку ягодиц.

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Дата публикации
Просмотры
4415
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