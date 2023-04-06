Женщина сделала 43 косметические процедуры, чтобы быть похожей на Барби: фото до и после пластики

Одни пользователи в восторге от облика Далии, а другие выражают свое недовольство.
Жительница Ирака Далия Наим прибегла к ряду трансформаций внешности, чтобы выглядеть как "настоящая Барби".
29-летняя девушка перенесла 43 косметических процедуры, чтобы скопировать ее вид. В частности, она делала инъекции и пластику.
Далия работает ведущей и актрисой в Багдаде. Зрители помнят его еще до операций.
Наим выглядела так:
Затем она увеличила губы и грудь. Также женщина сделала меньшим нос.
На страницу Наим в Instagram подписалось 997 тысяч человек.
В комментариях фолловеры делятся на два лагеря. Так, одни очарованы уникальной внешностью Далии, а другие выражают свое недовольство.
- Ты невероятная!
- Красотка
- Зомби
- Дьявольская Барби
- Делает тысячу пластических операций… Идиотка!
- Мой ребенок, когда видит тебя, начинает плакать
Напомним, британка скончалась после пластических операций в Турции. 54-летняя женщина сделала подтяжку живота и бразильскую подтяжку ягодиц.
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