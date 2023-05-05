Женщина сделала бразильскую подтяжку ягодиц и пожалела об этом: как она выглядела (фото)

Впоследствии она прибегла к еще одной операции, чтобы уменьшить свои прелести.

В 2017 году британка по имени Тина посетила пластического хирурга, чтобы уменьшить целлюлит в нижней части тела.

Впрочем, как пишет nypost.com, врач убедил ее, что лучшим средством борьбы с этим является бразильская подтяжка ягодиц.

Во время процедуры жир удаляется с нижней части спины и бедер и вводится в ягодицы. Она заплатила 12 000 долларов за популярную операцию, но не была удовлетворена результатами.

Тина после бразильской подтяжки ягодиц / Фото: nypost.com

Одежда не сидела на ее новом теле, и люди шептались и показывали пальцем, когда она проходила мимо.

"Я выглядела как стриптизерша. Это был неподходящий образ для меня в профессиональном плане", — сказала 35-летняя работница компании по начислению заработной платы. "Я маленькая, с худыми ногами и с этими гигантскими ягодицами. Некоторые люди могли подумать, что это выглядело хорошо, но меня это смущало… Я была опустошена".

Она была так недовольна своим новым видом, что в конце концов решила лечь под нож, чтобы исправить это.

В октябре в прошлом году она посетила другого пластического хирурга и сделала трехчасовую операцию стоимостью около 25 000 долларов.

Впоследствии она посетила другого пластического хирурга, чтобы уменьшить формы / Фото: nypost.com

Выздоровление, по ее словам, было безболезненным, и через несколько дней она сама уехала на работу.

"Это существенное изменение. Теперь мои бедра стали намного меньше, а вся одежда сидит лучше. Даже мои рубашки ложатся нормально", — сказала Тина.

Ягодицы Тины после второй операции / Фото: nypost.com

Напомним, американка показала, как изменилась ее фигура после рождения восьми детей. Она отважилась на пластические операции.

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