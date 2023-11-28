Женщина сделала пластику челюсти и навсегда избавилась от комплексов: фото до и после

Также она рассказала, что после процедуры потеряла чувствительность в трех местах.

Женщина поделилась о своем непростом пути, чтобы исправить самый большой комплекс.

Об этом пишет The Sun.

Кэти Джо чувствовала себя неуверенно из-за неправильного прикуса.

Кэти Джо / Фото: TikTok/katiejo_25

Несколько лет назад она перенесла интенсивную операцию на челюсти.

Кэти Джо / Фото: TikTok/katiejo_25

Заживление после сложной процедуры заняло много времени. Более того, Кэти навсегда лишена чувствительности в трех местах лица. Она не чувствует нижнюю губу, подбородок и десну.

Кэти Джо / Фото: TikTok/katiejo_25

"Я к этому привыкла, поэтому меня это не особо беспокоит. Не могу поверить, что прошло два года с тех пор, как я попрощалась со своей самой большой неуверенностью", — прокомментировала она.

Кэти Джо / Фото: TikTok/katiejo_25

Напомним, бабушка проснулась в ужасе после операции с новой грудью и ягодицами, о которых не просила. Она хотела только убрать обвисшую кожу.

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