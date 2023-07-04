Женщина сделала шокирующую пластику, чтобы быть похожей на секс-куклу - фото

Модель OnlyFans, потратившая 130 000 долларов на косметические операции, чтобы превратиться в настоящую секс-куклу, говорит, что никогда не перестанет делать пластику.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Алисия Амира мечтает быть "самой пластичной секс-куклой на планете".

31-летняя женщина из Швеции сказала: "Я не думаю, что когда-нибудь перестану делать операции. Это большая часть меня".

Алисия Амира / Фото: Newsflash

По ее словам, ее внешность отражает то, насколько разные мужчины и женщины и какие у них разные роли.

Она добавила: "Я не согласна с тем, что мы должны быть полностью одинаковыми. Я считаю, что роль женщины состоит в том, чтобы доставить удовольствие своему мужу и быть лучшей трофейной женой. Мне нравится готовить для него, убирать в доме, заставлять его чинить машину и подстригать газон".

Трансформация Алисии началась, когда она уволилась с работы пиарщицы и начала менять свою внешность посредством операций. Ей сделали несколько операций на груди, лбу, глазах, щеках и губах.

Алисия Амира / Фото: Newsflash

Затем Алисия прибегла к наполнителям для щек, носа, подбородка и челюсти, ботоксу на всем лице и нитям PDO.

Она также сделала татуировку бровей выше, более густые ресницы и набила татуировки на пальцах, груди и шее. Теперь она описывает себя как настоящую куклу для секса.

"Я могла бы жить нормальной жизнью, если бы захотела, но я решила стать ходячим сексуальным объектом. Я горжусь своим путешествием, каждым его шагом и всеми шагами, которые я собираюсь сделать", — заявила она.

Алисия Амира / Фото: Newsflash

Алисия говорит, что жизнь "пластичной проститутки" не для всех, и она не обязательно советует любой девушке в будущем следовать ее примеру. Хотя и добавила, что если ее дочь очень захочет большую грудь и все остальное, то она отведет ее к хирургу.

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