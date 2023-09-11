Женщина сделала своей собаке подтяжку морды: фото до и после и причина

В Ирландии женщина сделала подтяжку морды своей собаке.

Об этом сообщает SWNS.

Трейси Макдермотт объяснила, что трехлетнему бассет-хаунду Шефу всегда было трудно видеть из-за опущенных век. Порода известна своими висячими ушами и морщинами.

Поэтому его 40-летняя владелица согласилась на пятичасовую процедуру в начале этого года, чтобы дать ему новую жизнь.

Бассет-хаунд Шеф до пластики / Фото: SWNS

"По мере того, как он рос и становился больше, увеличивались и проблемы со зрением, поэтому мы все больше беспокоились о нем", — поделилась женщина. "Мы звали его, он поднимал голову, чтобы попытаться посмотреть, где мы находимся, но было видно, что он сражается".

Бассет-Хаунд Шеф до пластики / Фото: SWNS

Чтобы бороться с проблемами глаз у Шефа, Макдермотт сначала использовала капли, но вскоре поняла, что ему нужно что-то более радикальное. Собаку привезли в ветеринарную больницу Дублина, где хирург Майк Вудс удалил большой участок кожи на шее Шефа и скорректировал состояние его век и бровей.

Бассет-Хаунд Шеф до пластики / Фото: SWNS

Вудс давно верил, что подтяжка морды улучшит качество жизни Шефа, но он хотел подождать, пока собака полностью вырастет, чтобы сделать ему операцию.

"У Шефа была типичная анатомия бассет-хаунда, но он страдал тяжелым птозом (опущением) верхнего века и эктропионом нижнего века (вялым и обвисшим), из-за чего ему было трудно моргать и правильно видеть", — пояснил Вудс. "Я выполнил коронарную ритидэктомию (подтяжку морды), чтобы удалить очень большое количество кожи в дорсальном участке шеи рядом с его ушами".

Бассет-хаунд Шеф после пластики / Фото: SWNS

Вудс описал операцию как "длинную" и "сложную", но Шеф счастлив как никогда, потому что снова хорошо видит.

"Зрение Шефа значительно улучшилось благодаря Майку, и это оказало положительное влияние на качество его жизни", — сказала Трейси.

Бассет-хаунд Шеф после пластики / Фото: SWNS

"Он всегда был счастливым псом, который строил жизнь по-своему, несмотря на все имевшиеся у него проблемы. Теперь мы рады, что он хорошо видит, в частности, и нас", — добавила она.

Шеф не единственный пес, перенесший пластическую операцию. Доктор Эдгар Брито, ветеринар и пластический хирург из Сан-Паулу, Бразилия, проводил пластику носа, подтяжку морды и имплантацию яичек собакам. Он даже уколол ботокс, чтобы поднять уши добермана.

Напомним, "феноменальный" двухголовый поросенок шокировал Сеть. У свиньи одно тело, два уха, две головы и четыре глаза.

Читайте также: