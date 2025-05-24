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Женщина сделала тату штрих-кода своего любимого напитка: удалось ли просканировать его на кассе
Жительница Швейцарии сделала на руке тату в виде штрих-кода Red Bull — и он действительно сканируется.
Девушка Дью (Dew) из Швейцарии решила, что обычные тату — это скучно, и выбрала необычный дизайн: штрих-код ее любимого энергетика Red Bull. Но самое удивительное — сканер в магазине его действительно распознает!
Об этом сообщило издание WhatstheJam.
Сначала Дью планировала сделать тату с чем-то «бессмысленным», вроде брокколи, но остановилась на Red Bull, добавив в композицию червячка, который нарисовала ее сестра. Тату-мастер предупреждал, что сканер может не считать рисунок, но на следующий день эксперимент оказался успешным.
Видео, где девушка сканирует собственную руку на кассе, стало вирусным в Instagram (18,6 млн просмотров!). В чеке действительно появляется «энергетический напиток».
«Для всех, кто интересуется, работает ли мой штрих-код Red Bull. Да, работает», — отмечает девушка.
Пост с фото тату собрал более 400 тыс. лайков и 18,6 млн просмотров. Реакции разделились: одни считают это бессмысленным, другие — гениальным. В частности пользователи соцсетей писали:
«Это так глупо… но мне нравится»
«Боюсь, что это самое крутое, что я видел»
«Вот это — ИСКУССТВО. Да, черт возьми!»
Напомним, рыбак случайно обнаружил корабль, затопленный более 100 лет назад.