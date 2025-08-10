Женщина сделала тест ДНК и раскрыла шокирующую 24-летнюю тайну

24-летняя девушка узнала правду о своем происхождении / © www.freepik.com/free-photo

С помощью ДНК-теста 24-летняя женщина узнала, что ее родители ей не родны.

Об этом говорится в mirror.

Женщина поделилась своей мучительной историей после того, как раскрыла семейную тайну, которую от нее скрывали целых 24 года, и теперь она не знает, что делать.

«Я сделала ДНК-тест и узнала сокрушительную правду, которую моя семья скрывала 24 года», — рассказала она.

Девушка тайно сделала ДНК-тест, когда поняла, что в ее жизни «что-то не сходится», и заметила странное поведение матери всякий раз, когда она задавала вопрос о своем детстве.

«Я всегда подозревала, что со мной что-то не так. Я вроде бы похожа на родителей, но никогда не видела фото мамы беременной. Она становилась очень защитной, когда по телевизору шли программы о подростковых беременностях или бесплодиях. В детстве я находила журналы об усыновлении в гараже», — рассказала героиня материала.

Она также отметила, что ее мать имела проблемы с фертильностью, а также не могла объяснить, где и когда родила дочь.

«Однажды она уехала в отпуск, будучи якобы на последних сроках беременности, а я родилась в другом штате, в случайном городке? Это никогда не складывалось вместе. Но когда я говорила об этом с друзьями, они говорили, что я преувеличиваю. Так что в прошлом году, в 24 года, я решила сделать ДНК-тест, чтобы развеять свои подозрения», — добавила женщина.

Результаты показали, что ее генетическое происхождение почти 100% английское, ирландское и шотландское, тогда как у родителей таких генов нет вообще.

«Мой отец умер несколько лет назад, так и не сказав мне правды. Когда я спросила маму о моем ирландском происхождении, она только ответила: „О, это немного странно, не правда ли…“», — добавила женщина.

Напомним, в Украине, молодые родители из Кропивницкого решили вернуть дочь, которую раньше отдали в «окно жизни».

