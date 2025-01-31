Женщина сделала жуткую находку под полом 250-летнего дома – фото

Домохозяйка сделала жуткую находку под полом своего 250-летнего дома. Это произошло после того, как жители села обнаружили драгоценности на 13 млн гривен.

Женщина по имени Амелия объяснила в TikTok, что заметила, что одна из досок пола дребезжит, когда она ходит по ней, потому что ее ничто не держит на месте. Но когда тиктокерша заглянула под доску, чтобы увидеть, где ее можно прибить, она обнаружила несколько уникальных предметов, торчавших из грязи внизу.

Одним из них был пенни Эдуарда VII 1904 года – крутая, но довольно распространенная монета, чеканенная во время правления британского монарха в 1901-1910 годах. Но потом она заметила странный прямоугольный объект, "зажатый" под старыми половыми досками. После длительного периода вытирания пыли и дергания, ей наконец удалось вырвать "грязный" предмет, обнаружив, что это богато украшенная книга с крепкими, золотистыми страницами.

Книга, найденная под полом / Фото: tiktok.com/@haunted_amelia

Содержимое фолианта сначала казалось довольно безвредным – это была коллекция "старых портретов". Но чем глубже она углублялась в книгу, тем больше все приобретало "жуткий характер".

"Я заметила то, что казалось очень похожим на фотографию моего дома", – сказала Амелия, демонстрируя соответствующие страницы. "Остальные альбомы заполнены фотографиями пустых комнат, которые вызывают тревожное ощущение".

Она заметила, что на всех фотографиях появляется "темная тень".

Книга, найденная под полом / Фото: tiktok.com/@haunted_amelia

Пока что история этого "тревожного" фотоальбома кажется непонятной, но некоторые пользователи TikTok шутят, что ей лучше оставить его, чтобы невзначай не воскресить злонамеренную сущность.

Впрочем, некоторые скептики считали, что фотоальбом не такой уж зловещий. В любом случае, Амелия сказала, что пообещала обыскать местность, чтобы найти "больше скрытых предметов". "Я не могу не думать о том, что еще похоронено под досками пола", – говорит она.

Напомним, мужчина нашел рождественский подарок, который должен был получить еще в 1978 году. Презент от родителей он нашел с опозданием.

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